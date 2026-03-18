黃思敏 - 孩子在學校吃甚麼？ | 營爆生活

世界衞生組織今年1月提出新的政策建議，鼓勵各地建立更健康的校園食物環境，減少高糖、高鹽、高飽和脂肪或含反式脂肪的食品，同時增加水果、蔬菜和全穀類食物的供應，希望從環境層面幫助孩子建立良好飲食習慣。除了食物種類，世衞亦建議學校留意食物擺放方式和定價策略，例如把水果和蔬菜放在較當眼位置，或健康食品定價較低，從而鼓勵學生作出更健康選擇。世衞亦建議學校制定內部政策，例如不售賣汽水、糖果等食物，以減少學生日常接觸不健康食物的機會。



學校是孩子每天生活的重要場所，校園環境對塑造健康飲食習慣及長遠健康都扮演重要角色。香港教育局亦設有學校膳食安排指引，讓學生建立有關食物安全、營養、均衡飲食、個人健康及珍惜食物等方面的正確知識和態度。



然而在日常兒科門診中，也有不少家長反映孩子覺得學校餐「唔啱口味」，有時孩子進食速度較慢，甚至未能吃完整份午餐，家長因而擔心營養攝取不足。建議家長在每次訂飯時，可與孩子一起查看餐單並共同選擇，讓孩子感覺「有得揀」，同時對將會吃甚麼有心理準備，有助提高接受程度。



家長亦可為孩子準備健康小食，例如新鮮水果、手指三文治、麥餅、保鮮裝牛奶或高鈣低糖豆奶、包裝希臘乳酪、飯團、中西式包點等。這些食物既方便攜帶，也能為孩子補充能量。家長亦可鼓勵孩子定時飲水，例如養成每天把水樽內的水喝完的習慣，不夠時自行添水。有英國家長甚至為孩子選購樽口設有「香味格」的水樽，釋出淡淡果香，有不同味道供選擇及更換，令孩子感官上彷彿在喝果汁。家長為鼓勵孩子多喝水可說各出奇招。



孩子的飲食習慣是在成長過程中逐漸建立的。當學校努力改善食物環境，家長亦在日常飲食上多花心思，孩子便能慢慢培養出健康飲食模式，這也是送給孩子長遠健康的一份禮物。



黃思敏