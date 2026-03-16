張諾 - 遊長沙吃福建菜 | 任意行

北上消費，方興未艾，有其誘因。



一程高鐵，覆幾個電郵，小睡一刻，就抵達高鐵長沙南站，唯一不習慣，內地大叔一下車就抽煙，整個車站被煙熏日久，臭味籠罩。長沙朋友接我，叫車方便，半小時到市中心大商場，名副其實的大，是香港商場的好幾倍。



先祭五臟廟，朋友知我怕辣，揀了「莆田」吃福建菜。我說香港也有莆田，她答：「這裏不同的。」入座，裝潢似高級西餐廳，天花高，坐得自在，不過內地式空調溫度較高，感覺有點翳焗。



食物上桌，「福建土筍凍」，透明的小食，外表晶瑩剔透，果凍裹着一條條米白色、狀如菇菌絲的「筍」， 其實是海產「星蟲」，入口鮮嫩脆滑，海鮮味綻放，福建人喜愛的風味小食，稱之為「土筍凍」。



「百秒黃花魚」，以高湯提鮮小黃花魚快速蒸熟，肉嫩味美，但可能是冰鮮魚，略欠鮮味，但只收48元人民幣，絕無投訴。「鮮貝烚絲瓜」和數粒似小雲吞的「燕皮扁肉湯」都吃得好滋味，應歸功於海鮮高湯的純味提鮮。



朋友說必點「福建海鮮鹵麵」，小份只收58元人民幣，足二人份，以大筒豬骨熬成奶白濃湯煮蝦、蜆、小帶子、小菇和白麵條，濃香味鮮，果然好吃。



加上甜品「桂花陳皮燉雪梨」和「鮮榨玉米汁」，兩人只消費220元人民幣，以侍應服務、環境和食物質素，十分滿意。埋單，侍應送上每人一小盒即食海苔作伴手禮，讓人覺得物有所值，賓至如歸。



張諾