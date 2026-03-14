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楊崢 - 雲海庭園雅饌 都市中的仙境：東京椿山莊 | 崢活當下

崢活當下
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楊崢
4小時前
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生活 專欄
內容

　　在東京的心臟深處，喧囂如潮水般洶湧而來。地鐵的音響迴盪，霓虹閃爍如星辰般流瀉，人潮涌動，像無盡的浪潮。然而，只需轉入文京區一條靜謐的小徑，時間仿佛立刻凝滯，那裏便是「東京椿山莊」（Hotel Chinzanso Tokyo）。

　　這片庭園的歷史悠久，遙遠過酒店本身的誕生。自明治時代以來，便是文人雅士的聚集之地。古樹稠密，三重塔在風中靜立，見證着流轉的歲月。曾經是山縣有朋的官邸，如今成為都市中一片難得的綠意，恭迎四海來客。

　　傍晚，霧氣輕輕攀上庭園的邊緣，悄無聲息。

　　它被稱為「東京雲海」。白霧柔柔地瀉落，繞過樹幹與石燈籠，宛如一層輕紗，掩蓋了世俗的喧囂。三重塔的輪廓在霧中若隱若現，柔和的燈光透過霧氣，將半醒的夜櫻化為縹緲嫣紅的輕煙。無論是在步道上細數花影，還是在房間中遠眺，城市的邊界在此刻蕩然無存，僅存花影斑駁下的輕聲低語。

　　這片雲海並非自然的偶然，而是人為與自然之間的默契交融。酒店巧妙調和庭園的地形，用水氣與光影編織霧的舞蹈，給予每一天新的面貌。它每天升起，又在夜幕之下無聲散去，隨着四季的更替，展現出自然主導的瞬息萬變。霧散之際，夜色如墨般沉淀下來。

　　走進庭園深處的Miyuki（日式料理、壽司、鐵板燒餐廳），木質的香氣與溫暖燈光迎面撲來。僅有數個座位的檜木壽司吧台後，站着大廚大野茂（Ohno Shigeru）。30年的壽司職人歲月，未曾在他身上刻下張揚的痕跡，但卻沉澱出一種穩定而深厚的氣場。年輕時，他在廣島魚市場辨識着魚的脂肪紋理，日後在大阪的料理殿堂中磨練刀工。他將時光一層層折疊進自己的雙手，這30年，不僅是數字，更是無數清晨、無盡專注與對細節無微不至的追尋。

　　當第一貫壽司遞上來時，他微微抬眸，目光如羽毛般柔和。入口的一瞬，米的溫度與魚的鮮味在舌尖悄然相遇，恰如其分的酸意襯托着海洋的甘甜。脂香緩緩展開，又在適當的時刻退場。春天，他選用清新的白身魚，宛如初綻的花瓣輕盈；夏日的魚料則更加明亮，如陽光灑落海面；秋天，濃厚的脂香帶來成熟的圓潤；冬季的滋味則厚實而溫潤，留下悠長的餘韻。四季在吧台上輪替，仿佛庭園裏櫻花、楓樹與雪的交織。酒店守護着四季的美景，而他則守護着四季的滋味。

　　30年的歲月，也代表着對變化的深刻理解。魚群的遷徙、氣候的變遷、海水溫度的微妙變化，皆會影響當日的味道。大野茂不僅是在製作壽司，更是在傾聽海的訊息，並時刻留意客人喜好的轉變，以雙手轉譯那無聲的低語。

　　當我回想起稍早所見的雲海，漸漸明白，它與壽司之間相似之處的精妙。

　　雲海以霧遮掩輪廓，讓人重新感知空間；壽司則以簡約精準，讓人重新感知味道。庭園提供寬廣的留白，職人的吧台則帶來細膩的集中。一外一內，一廣一微，彼此卻在同一時間軸上交匯。離開時，庭園已經沉入夜色。霧不再翻湧，只剩微光映在池面。回頭望去，那座塔靜靜佇立，像從未被打擾。口中似乎仍殘留着最後一貫壽司的餘韻，淡淡的海洋氣息與米香交融。

　　三十載的刀工、百年的庭園，與一晚升起又散去的雲海。在霧與米香之間，時間變得柔軟。而東京，也在這片綠意之中學會了溫柔。

楊崢

酒店環境綠意盎然，百年庭園在四季皆有不同的景致。
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Miyuki日本料理餐廳以木材、石材與竹葉展現出精緻的日式氛圍。
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壽司師傅大野茂擁有30年的入廚經驗。
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鮮甜而帶有淡淡鹹香的肥美北海道海膽壽司。
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肉質鮮美，油脂豐富的小肌里壽司。
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口感滑順，味道清新的鮮嫩黑喉鰺壽司。
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