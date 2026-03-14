KellyChu - 遺體修復師報道照亮社會陰霾 《頭條日報》「香港最佳新聞獎」 奪3獎項 | Executive日記

傳媒界年度盛事「香港最佳新聞獎」昨天比賽結果出爐，《頭條日報》在參賽12間報館中共獲3個獎項，包括最佳新聞寫作（中文組）季軍、最佳圖片（體育組）亞軍及最佳圖片（新聞組）優異獎，成績理想，Kelly表達恭喜之餘，深感《頭條》編採人員專業用心，且對社會具足夠新聞觸角嘅報道，獲業界肯定。

由香港報業公會舉辦嘅「2025年香港最佳新聞獎」，旨在嘉許業內傑出新聞工作者，並提升業界專業水平。今屆參賽報館有12間，公會共收到636份參賽作品，角逐報道組、寫作組、圖片組及設計組，合共78個獎項。所有參賽作品均由58位專業人士組成嘅評審委員進行嚴謹評選，最終確定各獎項得主。



在如此激烈競爭中脫穎而出嘅包括《頭條日報》記者龍芷莹對於遺體修復師嘅報道，當時大埔宏福苑大火發生後，九龍殯儀館請來台灣專業遺體修復團隊，義務修復死難者遺體，讓他們有尊嚴地離去，同時家屬能夠安心道別。記者用心撰寫，為讀者呈現呢個罕見職業在災難中嘅默默付出，在社會瀰漫悲傷之際，找到一絲陽光，傳播正能量，Kelly讀畢後亦感動落淚。報道最終獲得最佳新聞寫作（中文組）季軍。



攝影記者蘇正謙作品「刀光劍影」則獲最佳圖片（體育組）亞軍，該圖定格香港花劍運動員蔡俊彥在全運會上嘅英姿，以獨特重影方式凸顯運動員揮劍速度，精準捕捉精英運動員出色表現。另一張由伍明輝所拍攝嘅作品「老伴在單位」奪得最佳圖片（新聞組）優異獎，相中老翁坐在宏福苑外嘅街道上，眼睜睜看着單位陷入火海，妻子下落不明，心情焦急。老翁嘅故事曾得到廣泛報道，這張現場相片亦反映記者擁有良好洞察能力，助力紀錄新聞性一刻。



KellyChu

「刀光劍影」膺最佳圖片（體育組）亞軍。