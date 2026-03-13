黃詩詩 - 50大廚推介 「香港好味」餐廳 | 詩詩酒樂園

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃詩詩
5小時前
　　近日如果你有留意廣告，可能是社交媒體、電視或地鐵大型海報等，會見到有一班好有型的廚師在香港夜景前合照，並在廣告上方寫住「香港好味」。這是由香港旅遊發展局聯同中華廚藝學院，特別邀請超過50位名廚推薦全城250間精選餐廳，從街角大排檔的鑊氣小炒，到米芝蓮星級餐廳，走勻十八區，香港宛如一幅燦爛的「好味」拼圖，推出「香港好味」名廚精選美食指南，讓旅客可以「行到邊，食到邊」！不要說是旅客，就連我這個本地人都好想跟住各位名廚去搵食！

　　例如中西區由兩位一星米芝蓮大廚推介，包括李文星師傅（「卅二公館」）及黃永強師傅（「文華廳」），推介了26間餐廳，包括有三星米芝蓮餐廳「Amber」、歷史悠久的「陸羽茶室」及「蛇王芬」等，各具特色。另外，灣仔區由三位名廚推介，包括黃隆滔師傅（「富臨飯店」）、洪家種師傅（「生記飯店」）及林雲輝師傅（馬會中餐總廚），推介了25間餐廳，由三星米芝蓮「富臨飯店」至「華姐清湯腩」，從米芝蓮到街頭美食都有，十分多元化！香港真的有太多美食，由大廚推介，更具信心。既可自己跟住大廚搵食，又可介紹給外國來港的朋友，大家都去以下網址探索一下！

https://tastehk.discoverhongkong.com/zh-hk

葡萄酒及烈酒作家
酒評人及電視節目主持
黃詩詩

