林靖風 - 沙奎爾．懷特個展 「九夜；奇異果實」 | 優雅以後

優雅以後
林靖風
5小時前
生活 專欄
　　藝術家沙奎爾．懷特Shaqúelle Whyte在白立方香港舉辦的個人展覽「九夜；奇異果實」中，有一幅以歌曲《I Wanna Dance with Somebody》為靈感命名的畫作《Form V︰ dance with somebody》。畫面描繪身穿喪服的人們，在花束與紅色射燈交織之下跳舞的場景。

　　懷特在開幕導賞中提及，那是葬禮後的筵宴：「我喜歡替作品取一些幽默的名字。我母親從小聽着Whitney Houston那一類歌手長大，所以我就以此來命名。人生中最好吃的食物，往往都是在葬禮之後：米飯燉豆、雞肉、咖喱，一個餐盒就能盛載的東西⋯⋯我的外公是我媽媽的父親，但他同時也是她兄弟姊妹們的父親。在這樣的情境裏，究竟誰擁有最多哀悼的權利？這幅畫描繪的是一種永不間斷的舞蹈，直到一切瓦解。」靈魂是真實存在的，而且是永恆的。

　　亞洲社會往往避免談及生死，死亡從來都被視為一種禁忌。然而我一直着迷於死亡，因為在這個混沌的世界中，它是唯一肯定會發生的事情。現今的人們膜拜數據與真相，卻避免面對死亡的事實。不論是無神論者，還是有着信仰的人，都需要承認死亡是一種日常。

林靖風

