KellyChu - 捐300元為慈善出力 率先踏足粉嶺繞道 公益金新界區百萬行3•22開步 | Executive日記

慈善步行活動「香港公益金百萬行」多年來為「家庭及兒童福利服務」籌募善款，幫助有需要家庭。本年度新界區百萬行將在本月22日於粉嶺繞道（東段）正式啟用前舉行，參加者可藉是次機會親身踏足新基建為慈善出力，並沿途欣賞梧桐河至九龍坑一帶景色。



中國銀行（香港）全力支持



粉嶺繞道（東段）為古洞北及粉嶺北新發展區發展計劃的一部分，連接未來的粉嶺北新發展區與粉嶺公路，以應付新發展區交通需求。是次百萬行步行路線的起點鄰近粉嶺北石湖新村，沿新建的粉嶺繞道（東段）步行，途經新建的龍躍頭交匯處，步行至近崇謙堂的高架橋後，再折返至近石湖新村的終點，全程長約6公里，步畢全程約需1.5小時。



由於活動設有人數限制，所有參加者必須預先報名，並捐款港幣300元或以上，以確認參加資格。已繳交善款的參加者將獲發一張步行證，每位參加者須憑有效步行證於指定時段到達接駁巴士登車處，並乘坐大會接駁巴士前往及離開活動場地。



是次百萬行由中國銀行（香港）全力支持，所籌得的善款不會扣除任何開支，全數資助24間提供「家庭及兒童福利服務」的社會福利會員機構，協助有需要家庭，鼓勵成員間建立互愛互勉的緊密關係，預防及處理個人或家庭問題，並針對家庭無法解決的需要，提供輔助服務。



