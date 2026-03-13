KellyChu - 馬會捐逾2.5億 夥中大推廣AI教學 | Executive日記

人工智能將會是本港未來發展的核心產業。為裝備中小學生的AI應用技能並提升相關素養，香港賽馬會透過其慈善信託基金策劃及捐助逾2億5500萬港元，並與香港中文大學聯合推出「賽馬會人工智能教育」計劃，多方面支援高小及初中的人工智能教育。



為期4年半的「賽馬會人工智能教育」計劃，旨在培養學生以具創意、高效及負責任的態度學習，讓他們在跨學科範疇中有效地運用科技，從而更好地為未來的職場需求及社會發展作準備，預計惠及300間中小學，逾10萬名學生，培訓約2200名教師。當中重點內容包括：由專家與教師共創而成的人工智能教學與學習資源，涵蓋AI基礎及AI+跨學科（中文、英文、數學、科學、科技、藝術及人文等）學習應用，確保相關資源既具理論基礎，亦能切合實際課堂需要。此外亦將透過實體及網上工作坊、考察與交流，協助教師掌握教與學資源，能於各科目善用AI輔助教學。



