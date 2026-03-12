林靜 - 高原野桃花 | 紅棉樹下

以前提起西藏，我只知道拉薩的布達拉宮和日喀則的扎什倫布寺，腦海裏全是藏紅色的僧袍和轉經筒的影子。直到真正踏足這片土地，才發現自己錯過了林芝，一個單靠名字已叫人神往的地方，藏語意思是「太陽的寶座」，人們卻愛叫它「西藏江南」。



三月初，西藏的風還帶着寒意。車子翻過米拉山口，沿着尼洋河一路向東，風景漸漸溫柔起來。海拔降了，樹木多了，空氣也不再那麼稀薄。突然，車窗外掠過一抹粉紅，原來是野桃花！在一處向陽的山坡上，幾株老桃樹已經按捺不住，稀疏地綻放着。



下車走近，才真正看清高原桃花的模樣。沒有江南桃花的嬌弱纖細，林芝的桃花枝幹蒼勁，花朵卻意外地溫柔。陽光穿透花瓣，粉白色的光暈在藍得不像話的天空下輕輕顫動。



藏族老奶奶揹着竹簍走過桃樹下，笑着跟我們打招呼。她說這些野桃樹結的果子小小的，酸酸的，但曬成桃乾後，是冬天最好的零食。



雖然看不到盛放時的林芝桃花，但寥寥幾枝已看得人如痴如醉，見識了高原桃花的美貌。



回程時路過巴松措，藏語意為「綠色的水」，湖水是那種淡淡的玉石般沒有雜質的綠。湖心一座小島漂浮水中，傳說竟是「空心島」，與湖底不相連。島上的寺廟已佇立1500多年，寺中供奉蓮花生大師，石頭上據說還留着格薩爾王的戰馬蹄印，最神奇的是那棵桃抱松，是一株桃樹中生出一棵小松樹的奇特現象，據考證樹齡已有600多年。



林靜