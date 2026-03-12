Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 高原野桃花 | 紅棉樹下

林靜
4小時前
生活 專欄
　　以前提起西藏，我只知道拉薩的布達拉宮和日喀則的扎什倫布寺，腦海裏全是藏紅色的僧袍和轉經筒的影子。直到真正踏足這片土地，才發現自己錯過了林芝，一個單靠名字已叫人神往的地方，藏語意思是「太陽的寶座」，人們卻愛叫它「西藏江南」。

　　三月初，西藏的風還帶着寒意。車子翻過米拉山口，沿着尼洋河一路向東，風景漸漸溫柔起來。海拔降了，樹木多了，空氣也不再那麼稀薄。突然，車窗外掠過一抹粉紅，原來是野桃花！在一處向陽的山坡上，幾株老桃樹已經按捺不住，稀疏地綻放着。

　　下車走近，才真正看清高原桃花的模樣。沒有江南桃花的嬌弱纖細，林芝的桃花枝幹蒼勁，花朵卻意外地溫柔。陽光穿透花瓣，粉白色的光暈在藍得不像話的天空下輕輕顫動。

　　藏族老奶奶揹着竹簍走過桃樹下，笑着跟我們打招呼。她說這些野桃樹結的果子小小的，酸酸的，但曬成桃乾後，是冬天最好的零食。

　　雖然看不到盛放時的林芝桃花，但寥寥幾枝已看得人如痴如醉，見識了高原桃花的美貌。

　　回程時路過巴松措，藏語意為「綠色的水」，湖水是那種淡淡的玉石般沒有雜質的綠。湖心一座小島漂浮水中，傳說竟是「空心島」，與湖底不相連。島上的寺廟已佇立1500多年，寺中供奉蓮花生大師，石頭上據說還留着格薩爾王的戰馬蹄印，最神奇的是那棵桃抱松，是一株桃樹中生出一棵小松樹的奇特現象，據考證樹齡已有600多年。

林靜 - 高原體檢 | 紅棉樹下
　　春節後跟團往西藏，團友間出現各式各樣的高山反應，幸好大多只是輕微。當地導遊格桑說，到西藏走一趟，等於做一次身體檢查。 　　拉薩海拔3600多米，空氣的含氧量僅及平地六成五。3月天乾物燥，初來那十天八天，總有些不自在。我只是指尖偶爾發麻，算走運了。有人頭痛，有人流鼻血，再嚴重些的，喘不過氣來，吃不下東西。 　　格桑說，這些反應，往往曝露了身體潛藏的毛病。頭痛的，可能是頸椎有問題；指尖
2026-03-10 02:00 HKT
紅棉樹下