何重恩 - AI時代 | 重中之重

近期，從資本市場到教育、政策領域，關於人工智能的討論與實踐展現出前所未有的共振格局。在資本市場，AI龍頭MINIMAX憑借「養龍蝦」智能體生態（OpenClaw）及全新模型發布，股價於3月9日單日暴漲近24%，突破千元大關。這波行情背後，是市場對其應用生態落地和商業化變現能力的認可，標誌着AI產業正從技術驗證邁向規模化發展。



與此同時，全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠（見圖）在兩會期間回應「砍掉16個專業」的爭議，明確提出「人機分工時代」的教育新理念。學校對翻譯、攝影等專業的「關停並轉」，正是應對AI衝擊、重構教育體系的前瞻之舉，旨在從傳授基礎技能轉向培養駕馭AI的創新能力。



政策層面亦同步發力。香港2026年財政預算案將「創科驅動」定為核心，推出「AI+」戰略，設立100億元「創科產業引導基金」，並撥款支持全民AI培訓。這為產業發展提供了關鍵的算力基建、資金扶持與人才儲備。



為加速AI產業化，特區政府將推出100億元「創科產業引導基金」，引導市場資本投資AI與機械人等策略性領域。此外，預算案撥款5000萬元用於全民AI培訓，通過公營機構、科企及大專院校籌辦課程及比賽，提升社會整體AI素養。



產業爆發、教育重構與政策護航，三者同頻共振。正是成立粵港澳大灣區文化創意產業組織的最佳時刻，由業界、學者、投資人等整合資源，推動協同發展，強化版權保護，拓展市場渠道，提升國際競爭力，將有助建設AI時代的人文灣區。



何重恩