KellyChu - 美國大師打造大型藝術裝置 新濠天地揭「Be A Dreamer」品牌新章 | Executive日記

KellyChu
4小時前
旅行消費形態不斷改變，唔少人去旅行，開始追求有精神共鳴、文化厚度同藝術感染力嘅體驗。澳門新濠天地以前瞻理念，開啟品牌新章－－「Be A Dreamer」，透過先鋒藝術、沉浸體驗與文化共鳴，重塑奢華旅行，打造創新嘅綜合旅遊休閒度假村。新濠天地邀請內地人氣演員井柏然擔任全球品牌大使、國際芭蕾舞藝術家譚元元擔任品牌摯友，並攜手美國藝術家丹尼爾阿爾軒（Daniel Arsham），呈現大型藝術裝置《夢幻之門》，為全新品牌形象揭開序幕。

　　新濠天地話，品牌一直致力突破傳統奢華旅行嘅邊界，打造出一個集奢華、未來主義藝術與創新於一身的綜合旅遊休閒度假村：從已故建築大師薩哈．哈帝打造的「摩珀斯」、以東方美學為靈感嘅「頤居」，到「一生必看的水上匯演」《水舞間》，令這裏不僅是一座綜合度假勝地，更是一座不斷激發想像、點燃靈感的夢想引擎。

　　新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍話：「『Be A Dreamer』新章啟幕，標誌着新濠天地發展進程中嘅又一重要里程碑。『Dream Beyond』嘅品牌主張，不僅傳遞了品牌願景，更承載着新濠博亞娛樂對澳門文旅產業未來發展嘅承諾。新濠天地將持續透過創新與藝術表達，助力澳門喺全球旅遊版圖中展現其獨特魅力，逐步將這一願景變為可感知的現實。」

新濠天地開啟品牌新章－－「Be A Dreamer」，以先鋒藝術、沉浸體驗與文化共鳴重塑奢華旅行。
