張諾 - 愛麗絲復興音樂之旅 | 任意行

張諾
10小時前
生活 專欄
　　今年四月，鋼琴家Alice Sara Ott載譽歸來。這位在香港擁有無數知音的鋼琴家，去年以John Field的全套夜曲橫掃樂壇，贏得ICMA大獎、Opus Klassik獎，更被Apple Music Classical封為「2025年年度專輯」。媒體紛紛以「復興」形容她對這位被遺忘的作曲家的貢獻。如今她再次選擇聚焦冰島作曲家Jóhann Jóhannsson，將其電影配樂與原創作品改編為鋼琴獨奏－－是一次真摯的致敬。

　　John Field曾被譽為「夜曲之父」，其作品優美動人，卻長年活於Chopin影子之下；而Jóhannsson雖然憑《霍金：愛的方程式》和《浮城謎事》奪得金球獎與金馬獎，卻並非古典樂迷所熟知。Alice透過指尖彈奏，告訴我們：古典音樂是一個巨大的寶庫，當中的瑰寶取之不盡。她不是高高在上地詮釋經典，而是帶領樂迷一同挖掘那些被埋藏的珍寶，為我們帶來嶄新的聆聽體驗。

　　她讓我想起上世紀傳奇鋼琴家Glenn Gould。當世人沉醉於炫技的演奏時，他重新詮釋Bach，以清澈通透的觸鍵，讓世人看見Bach音樂中的數學之美與靈性之光。那些賦格與對位，在他的演繹下不再是枯燥的練習曲，而是直達心靈的對話。同樣地，Alice選擇Jóhannsson－－這位橫跨電影、劇場、舞蹈的多棲音樂家，其作品充滿「細膩親密的特質」，在這喧囂的世界中，成為一片寧靜的綠洲。

　　Alice改編Jóhannsson的作品為鋼琴獨奏，世界首錄，讓那些原本依附於影像的音樂，獲得了獨立的生命。琴音落下，我們聽見的不僅是旋律，更是對一位英年早逝的音樂家的懷念－－Jóhannsson在2018年離世，年僅48歲。這場致敬，既是復興也是延續。

張諾

