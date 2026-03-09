KellyChu - 海外廚師回港襄助 名廚名人一呼百應撐善舉 | Executive日記

博愛醫院舉辦「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」，為屯門藍地護老院舍籌募經費，中廚界近200名師傅鼎力支持，不少遠赴海外發展嘅名廚也專程回港義助，共襄善舉。為打響頭炮，一場名為「懷舊粵菜當年情慈善晚宴」上周五假中環鏞記酒家舉行，20多位廚壇泰斗施展渾身解數，還原多道經典粵菜，以饗善長仁翁，當晚率先為藍地項目籌得逾80萬元善款。



一班星光熠熠名廚群策群力，打造兩場慈善晚宴，有賴群生社慈善基金創會理事長許美德師傅，他一聲號召，連早年出埠將粵菜帶到世界各地的名廚也一呼百應，自費回港。中廚協會會長江肇祺師傅亦鼓勵會員有力出力，投入這樁美食善事。



鏞記酒家行政總裁甘琨禮為善不甘後人，借出場地舉辦「懷舊粵菜當年情慈善晚宴」，同時承擔這場活動所有費用，更揮筆撰寫菜單，為當晚獻技嘅20多位年屆60至95歲老師傅製作印章，蓋於菜單之上，留下紀念。他又配合懷舊主題，穿一襲長衫出場招呼賓客。同樣有心的是知名設計師鄧達智和資深傳媒人車淑梅也穿華服出場，擔任義務司儀；資深公關顧問尹美玉也協助宣傳，為善最樂。



宴會開始前發生火警鐘誤鳴小插曲，但一班大廚忘我投入，不受影響，端出包括鏞樓蘭亭敘五福、大良精緻野雞卷、清風兩袖龍穿鳳、塘西風月蛤蟆鮑等經典老菜。其中禮哥向海味行家拍膊頭搜羅得來嘅鰲膠皇深得小妹心，每一件有成人前臂咁長，難得一見，每啖香糯美味，極品溏心鮑亦滋味無窮。同晚見證燒味名廚郭錦文一流功架，其乳豬脆而不膩，配上潮式兩面黃，味蕾大滿足。



KellyChu



左起：尹達剛師傅、資深公關顧問尹美玉、知名設計師鄧達智、股評家胡孟青和資深傳媒人車淑梅。