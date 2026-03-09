Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 海外廚師回港襄助 名廚名人一呼百應撐善舉 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
10小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

博愛醫院舉辦「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」，為屯門藍地護老院舍籌募經費，中廚界近200名師傅鼎力支持，不少遠赴海外發展嘅名廚也專程回港義助，共襄善舉。為打響頭炮，一場名為「懷舊粵菜當年情慈善晚宴」上周五假中環鏞記酒家舉行，20多位廚壇泰斗施展渾身解數，還原多道經典粵菜，以饗善長仁翁，當晚率先為藍地項目籌得逾80萬元善款。

　　一班星光熠熠名廚群策群力，打造兩場慈善晚宴，有賴群生社慈善基金創會理事長許美德師傅，他一聲號召，連早年出埠將粵菜帶到世界各地的名廚也一呼百應，自費回港。中廚協會會長江肇祺師傅亦鼓勵會員有力出力，投入這樁美食善事。

　　鏞記酒家行政總裁甘琨禮為善不甘後人，借出場地舉辦「懷舊粵菜當年情慈善晚宴」，同時承擔這場活動所有費用，更揮筆撰寫菜單，為當晚獻技嘅20多位年屆60至95歲老師傅製作印章，蓋於菜單之上，留下紀念。他又配合懷舊主題，穿一襲長衫出場招呼賓客。同樣有心的是知名設計師鄧達智和資深傳媒人車淑梅也穿華服出場，擔任義務司儀；資深公關顧問尹美玉也協助宣傳，為善最樂。

　　宴會開始前發生火警鐘誤鳴小插曲，但一班大廚忘我投入，不受影響，端出包括鏞樓蘭亭敘五福、大良精緻野雞卷、清風兩袖龍穿鳳、塘西風月蛤蟆鮑等經典老菜。其中禮哥向海味行家拍膊頭搜羅得來嘅鰲膠皇深得小妹心，每一件有成人前臂咁長，難得一見，每啖香糯美味，極品溏心鮑亦滋味無窮。同晚見證燒味名廚郭錦文一流功架，其乳豬脆而不膩，配上潮式兩面黃，味蕾大滿足。

KellyChu
 

左起：尹達剛師傅、資深公關顧問尹美玉、知名設計師鄧達智、股評家胡孟青和資深傳媒人車淑梅。
左起：尹達剛師傅、資深公關顧問尹美玉、知名設計師鄧達智、股評家胡孟青和資深傳媒人車淑梅。
江肇祺師傅落場煮溏心鮑魚。
江肇祺師傅落場煮溏心鮑魚。
最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
18小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
20小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
3小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
6小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
23小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
2小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
更多文章
25位廚壇泰斗濟濟一堂，符星師傅（左十四）重現「油笠笠豬油包」。
KellyChu - 200名廚「為博愛慈善晚宴」出錢出力 前奏活動「懷舊粵菜當年情」籌逾80萬 | Executive日記
　　城中盛事「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」將匯聚來自10個國家、近200名土生土長香江名廚，呈獻頂級粵菜，為博愛醫院屯門藍地護老院舍籌募經費。其中25位年屆60歲至95歲、來自香港及海外嘅老前輩名廚及廚壇泰斗，昨日濟濟一堂於中環鏞記酒家出席活動發布會，並舉辦前奏活動－－「懷舊粵菜當年情慈善晚宴」。 點心泰斗巧手復刻「豬油包」 　　「懷舊粵菜當年情慈善晚宴」由鏞記酒家承擔活動費用，每席定價1
2026-03-07 02:00 HKT
Executive日記