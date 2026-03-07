譚紀豪 - 河內美食探索 | 無名指

在河內內排機場往市區的路上，我翻開剛蓋過章的護照，才知這已是兩年來第三次來越南。很多香港人對泰國情有獨鍾，我卻偏愛越南，喜歡她的天然風光，也對其歷史人文頗感興趣。



在認識越南的過程中，我發現自己對北部和中部地區的喜愛遠高於南部，並懷疑是我作為廣東人與古南越國人的共振，畢竟2000年前番禺曾是南越國首都，而現在越南南部地區要到17至18世紀（明末清初）才陸續納入其版圖。



另一令越南格外親切之處是其飲食，河粉、米紙和魚露等都可能有廣東和福建沿海地區的影響。在河內幾天我日食5餐，吃到肚滿腸肥。下飛機第一時間去Pho 10 Ly Quoc Su食牛肉河粉，記掛其偏清淡的北越風情，數年沒來還是印象中的美味，只是門前多了幾個米芝蓮貼紙，排隊的人更多了。吃了一碗還未夠，因為轉角處是雞肉河粉店Pho Ga Nguyet，不知甚麼時候從一個舖位變成三個，大概又是車呔人效應。我點了雞胸肉乾撈河粉，好久未吃過如此鮮嫩的白肉了。



吃過熟悉的店，便去探索新鮮美食。在舊城區見一食店大排長龍，8成是西方人，一看竟是賣roti的，卻不是印度煎餅，而是外型像墨西哥包的甜食。以前見外國人排隊都不敢跟排，怕口味不同，後來有次在波蘭排半小時吃到人間最美味肉桂卷，從此改觀。香港人不稀罕墨西哥包，但來都來了，照排可也。西方人嗜甜，沒想到這種roti甚至比菠蘿包還淡，朱古力餡放得也不多，新鮮出爐特別好吃。

（IG︰@tamkeiho）



譚紀豪