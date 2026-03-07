KellyChu - 美麗華集團「初春繽紛賞」 網店精選近50款優惠體驗 | Executive日記

美麗華集團網上商店Mira eShop推出「初春繽紛賞」提供全方位吃喝玩樂優惠。即日起至23日精選近50款中西美食及水療體驗，包括專屬Mi+會員價、贈品禮遇、雙倍M Points積分、「Happy Friday限時搶」每逢星期五上午11時限時搶購$88起美食、玩樂及水療體驗優惠；消費滿$2000即減$100及送免費諮詢及綜合去痛療程。

美麗華旗下餐廳及水療中心近50款產品推出低至38折和大量「買一送一」優惠，必搶項目包括Yamm「人氣自助午餐 全新主題環球滋味巡禮」、黑珍珠一鑽新貴唐述「唐述黑珍珠嚐味菜單」等。震撼折扣還有：51折享用米芝蓮推薦食府國金軒The Mira「滋補燉湯吉品鮑龍蝦晚宴」、56折享用翠亨邨「阿拉斯加蟹腳嚐鮮二人套餐」和「蟹蓋八頭鮑魚四人套餐」等。



此外，MiraSpa特別推出超值水療禮遇，二人同行一人免費享「女士綜合療法—平衡脈輪冥想按摩」，同日更盡享水療中心的奢華設施及泳池。



KellyChu