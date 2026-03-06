張諾 - 黑柳徹子 | 任意行

與一位精神科醫生朋友談起如何照顧生性好動的孩子，她強調耐性與包容不可或缺。若父母總以責罰回應孩子的好奇與探索，孩子便難以明白行為界線何在，久之或對人際關係產生矛盾，既渴望連結，又因不安而逃避。友人補充，這類孩子往往聰穎獨特，只要有適切引導，便可發揮潛能。



這番話令我想起日本國寶級節目主持人和作家黑柳徹子。兒時的她是個精力充沛、好奇心滿溢的「麻煩」學生，因常打亂課堂秩序，最終被小學勸退。幸運的是，她有一位堅韌樂觀的母親，更遇上了改變她一生的教育家－－小林宗作。



母親為她尋得小林校長創辦的「巴學園」。校內沒有僵化的課程表，孩子可從自己喜愛的科目學起。小林校長深信，每個孩子生來便擁有美好品質。他看到和接納徹子的純真與善良，常對她說：「你真是個好孩子。」這份無條件的信任，成為她一生自信的基石。



1981年，黑柳徹子寫下《窗邊的小豆豆》，記錄在巴學園的自由成長。這本書不僅是童年回憶，更成為全球教育經典，後來改編為動畫，觸動無數人心。其後《小豆豆頻道》等作品，坦率書寫她成年後在職場屢屢碰壁、卻始終勇於嘗試的歷程。這些文字呈現了一個在愛中成長的女性，如何在現實中跌撞卻不曾迷失自我。



如今92歲的黑柳徹子，仍活躍如初。她長期擔任聯合國兒童基金會親善大使，為戰火中的孩童奔走。她的生命故事告訴我們，每個「不一樣」的孩子，都需要一個看見他們獨特個性的「巴學園」。



張諾