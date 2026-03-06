Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 黑柳徹子 | 任意行

任意行
任意行
張諾
50分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　與一位精神科醫生朋友談起如何照顧生性好動的孩子，她強調耐性與包容不可或缺。若父母總以責罰回應孩子的好奇與探索，孩子便難以明白行為界線何在，久之或對人際關係產生矛盾，既渴望連結，又因不安而逃避。友人補充，這類孩子往往聰穎獨特，只要有適切引導，便可發揮潛能。

　　這番話令我想起日本國寶級節目主持人和作家黑柳徹子。兒時的她是個精力充沛、好奇心滿溢的「麻煩」學生，因常打亂課堂秩序，最終被小學勸退。幸運的是，她有一位堅韌樂觀的母親，更遇上了改變她一生的教育家－－小林宗作。

　　母親為她尋得小林校長創辦的「巴學園」。校內沒有僵化的課程表，孩子可從自己喜愛的科目學起。小林校長深信，每個孩子生來便擁有美好品質。他看到和接納徹子的純真與善良，常對她說：「你真是個好孩子。」這份無條件的信任，成為她一生自信的基石。

　　1981年，黑柳徹子寫下《窗邊的小豆豆》，記錄在巴學園的自由成長。這本書不僅是童年回憶，更成為全球教育經典，後來改編為動畫，觸動無數人心。其後《小豆豆頻道》等作品，坦率書寫她成年後在職場屢屢碰壁、卻始終勇於嘗試的歷程。這些文字呈現了一個在愛中成長的女性，如何在現實中跌撞卻不曾迷失自我。

　　如今92歲的黑柳徹子，仍活躍如初。她長期擔任聯合國兒童基金會親善大使，為戰火中的孩童奔走。她的生命故事告訴我們，每個「不一樣」的孩子，都需要一個看見他們獨特個性的「巴學園」。

張諾

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
14小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
6小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
9小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜連續3期無人中 頭獎獎金2800萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎$2800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
14小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
8小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
15小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
10小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
20小時前
更多文章
張諾 - 草蘆、火龍與松鼠 | 任意行
　　走入薄扶林村，便如走入一部活生生的香港史。 　　村子藏在置富花園旁的小山坳裏，蜿蜒的小路忽上忽下，兩旁是簡單疊砌的石屋，半空是錯綜交集的電線，像一張網，罩着這片城市邊緣的聚落。我正低頭看着腳下的石階，忽然頭頂一陣窸窣－－一隻松鼠在電線上走過，蓬鬆的尾巴在夕陽中劃出一道金黃。牠停下來，回頭望我這個城市來客一眼，然後輕盈地躍走。 　　沿小路攀至最高處，是薄扶林村街坊會。門前擺着兩個草扎
2026-03-04 02:00 HKT
任意行