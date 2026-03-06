鄧達智 - 名廚美食撐博愛 | 智智樂GO

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　看圖片，筆者手捧特級鰲魚膠，與我身形比較，可想而知其形之巨；結合南非溏心乾鮑衍生「南非吉品鰲膠皇」。筆者對鮑、參、翅當然有興趣，然而特別鍾情鮑肚（花膠）；試菜排練見巨膠如此，怎不振奮？

　　「名廚薈萃為博愛」傳聞已久，以名廚美食主題，喚起社會各界有錢出錢、有力出力，支援元朗百年博愛醫院將於2027年建成位於屯門藍地的長者安老院。3月6號在中環鏞記酒家走出古方粵菜第一步「懷舊粵菜當年情」；負責人禮哥甘琨禮鼎力支持，當夜所有收益全數捐贈博愛屯門藍地的安老院，舉行活動場地「龍鳳宴會禮堂」、支援人員、製作珍饈百味⋯⋯等等費用，全數由鏞記捐贈，善長仁翁購位所得，全數捐贈博愛院方。

　　筆者心儀花膠，對「南非吉品鰲膠皇」特別鍾情，然而來自新加坡、杜拜、澳洲⋯⋯及本地頂級名廚參與，設計別出心裁菜式多樣：

　　1. 鏞樓蘭亭敘五福（以王羲之對鵝情有獨鍾，主人家甘琨禮先生以善意愛心帶出此情，由甘小姐Yvonne道出八十多年鏞記飛天燒鵝五福緣由。）

　　2. 大良精緻野雞卷（許沛榮大師/林振國大師。）

　　3. 清風兩袖龍穿鳳（馮洪大師/陳錦釗大師。）

　　4. 塘西風月蛤蟆鮑（霍銘田大師/簡捷明大師。）

　　5. 柴火巧手煙鷹鯧（麥志華大師/江肇祺大師。）

　　6. 響螺金腿燉鮮雞（葉志光大師/陳太榮大師。）

　　7. 蟹粉熱拌金鈎翅（李煜霖大師/邵德龍大師。）

　　8. 南非吉鮑鰲膠皇（黃隆滔大師/李長豪大師。）

　　9. 游龍喜伴脆皮豬（郭錦文大師/李文星大師。）

　　10. 潮師傅糖醋煎麵（許美德大師/三姐，蕭秀香大師。）

　　11. 大冬瓜清涼燕窩（麥康大師/尹達剛大師。）

　　12. 昔日情懷四式點（95歲符星大師將展示其創製油笠笠豬油包/張日誠大師。）

　　上述名師名菜由陳偉強大師組合「義廚菜式配合名廚」，「義廚」統籌的大任則落在曾鏡雄大師肩上。

　　3月6號之後，將於3月26號，於合和中心筵開120席，敬請留意。

