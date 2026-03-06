Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖風 - 馮穎琪全新專輯及音樂會《覺色》 | 優雅以後

優雅以後
優雅以後
林靖風
50分鐘前
生活 專欄
　　唱作人馮穎琪在新曲《來回》中寫下：「練習虛心／練習灰心／絕望是另一種亢奮／練習觀摩／練習觀心／寂寞是另一種察覺。」生活需要經過不同的試煉，才可以釐清哪裏還有可以改善的地方。絕望有時會成為希望的載體；當經歷了一段孤寂的時間以後，才可以重新出發，躍往一個全新的階段。

　　馮穎琪在與謝茜嘉對談的分享會「『非線性對話』之『來來回回聽來回』」中，談論這首歷經數年的新曲製作過程：「《彳亍》成為了我一個很重要的作品。我覺得它代表了我自己，但我不想停留在那裏……我追求的是蛻變和改進，所以在我的價值觀裏，存在着三個詞語：蛻變、真實及可循環性。我不會死守一件事情，一切都要生生不息，因此蛻變對於我來說，是一個非常重要的關鍵詞。這首歌之所以一定要被我重製到某一個階段，是因為它代表了我永遠持續改進的精神。」近年取得人生教練專業資格的馮穎琪與謝茜嘉，透過多面向的方式，陪伴在生活中來來回回的人，找出屬於自己的道路。

　　馮穎琪將於本年5月3日在西九文化區自由空間大盒舉辦與專輯《覺色》同名的音樂會，現於個人網站推出4款門票及專輯限量套裝《覺色大盒》。

