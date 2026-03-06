Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮應謙 - 選擇羽絨的智慧 | 花樣男教授

馮應謙
50分鐘前
生活 專欄
　　大家假期出門，去加拿大、歐洲或者日本旅行，回來後反應都一樣：天氣超冷，大雪大風。雖然大家早已準備，但總覺得帶去的禦寒衣物還是不夠用。

　　今年我到北京工作，正好遇上特別冷的天氣，白天也零下十幾度。多年來在北京穿的羽絨不見了，只好重新購買。我發現，買羽絨還是真要在當地選，香港買到的，不論功能還是款式，都未必合適。

　　我去北京有名的超級合生匯商場逛了一圈，我覺得是北京最大的年輕購物商場，這裏從國產品牌到國際品牌應有盡有。我想買一件長及小腿的男裝長羽絨，必須要黑色，因為北京風沙大，衣服很容易沾上一層灰。其次，在香港根本買不到男裝長款羽絨，但在北京，不論本地品牌還是國際運動品牌如PUMA、Adidas、The North Face等，都有黑色長款羽絨出售，這就是「北京限定」。

　　羽絨的選擇多，款式設計自然多樣。羽絨含羽毛的比例也講究，會標示出來，從一百多到七、八百不等。其實我不是去爬雪山，二百左右的已經很夠用。衣服上更會標明是鵝毛還是鴨毛，鵝毛的當然會貴一點。我還特別要求輕巧、可壓縮，方便我帶上機。最後試穿了十多件，最終選了寧波品牌PEACEBIRD的長羽絨，雖然價錢高一點，但符合我所有要求。結論是適合當地的冬衣，還是要相信本土智慧。

馮應謙

馮應謙 - 對付頸紋的矛盾 | 花樣男教授
　　頸紋，絕對是中年男女美容路上的大死穴。無論怎麼保養皮膚，直到現在我都還沒有找到徹底解決的方法。只是最近過年，特別有空，才比較勤力地處理一下我的頸紋。 　　很多人說，現代人變成了低頭族，經常看手機、平板等壞習慣導致頸部出現皺紋。不過我不太同意這個說法。小童、年輕人用機比我還多，他們可是一條頸紋都沒有。所以我覺得改善姿勢幫助有限。 　　頸紋其實有兩種。第一種是淺層頸紋，類似面紋或魚尾紋
2026-02-27 02:00 HKT
花樣男教授