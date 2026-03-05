馮程淑儀 - 香港藝術三月 西九呈獻文化藝術盛宴 | WestK 留聲機

每年三月是香港文化藝術界最忙碌的月份，西九文化區（西九）將接待來自世界各地的訪客，並為他們安排了多姿多彩的文化藝術節目，涵蓋適合一家大小的西九家FUN藝術節、博物館開放日、當代藝術和中華傳統文化展覽，以及匯聚全球文化領袖和持份者的國際文化高峰論壇，可謂應有盡有。



為今年藝術三月一連串活動揭開序幕的是於本月8日（下周日）舉行的M+開放日，訪客可免費參觀館內主要展覽。此外，M+ 每年都會安排一個全新特別展覽於藝術三月開幕，今年的亮點是著名韓國藝術家李昢的全面回顧展「李昢：一九九八年至今的創作」，將於本月14日隆重開幕，其首爾站首展大獲好評，並獲國際媒體如藝術論壇（Artforum）、觀察者（Observer）等推薦。



李昢是近數十年最受注目的亞洲當代藝術家，有人稱她為「下一位草間彌生」。展覽由M+與韓國首爾Leeum美術館聯合主辦，全面回顧李昢近三十年開創性的藝術實踐，涵蓋雕塑、裝置、平面作品等，深刻審視身體與社會、人類與科技之間的演變關係。M+將展出李昢逾200件作品，包括49件為香港站展覽額外增添的作品，規模更勝以往。



香港故宮文化博物館將於藝術三月推出全新展覽「天馬凌雲－－故宮博物院藏繪畫珍品」，展覽雲集明代「四大家」之一的仇英、清代傳教士暨宮廷畫家郎世寧和以馬畫馳譽中外的徐悲鴻等名家的珍跡。近百件在香港展出的繪畫珍品中，15件為國家一級文物，包括展期只有一個月的元代《三駿圖》，展出後將會送返北京休眠，中外觀眾切要把握此難得機會到香港故宮館欣賞中國文化藝術瑰寶。



與往年一樣，今年的「藝術三月」，城中大大小小的文藝活動過百項，令人目不暇給。西九今年再次與全港主要文化藝術機構合作，設立一站式平台（www.artmarch.hk），羅列「藝術三月」各項活動的實用資訊，涵蓋展會、展覽、畫廊活動、論壇、講座、表演節目等。歡迎各位在「藝術三月」到訪西九文化區，參與我們為各位預備的文化盛宴。



馮程淑儀