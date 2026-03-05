林靜 - 光與影的詩篇 | 紅棉樹下

日本設計向來以簡約為骨、詩意為魂，平面設計師山本真帆以POSTER LIGHT，將傳統美學DNA轉譯為當代燈飾語言，讓一張紙、一束光，成為空間裏靜默的藝術。



POSTER LIGHT正是這一風格的延伸，以手作和紙為媒，摒棄繁複雕飾，用最純粹的材質與光影，詮釋日式美學的本質之美。其中一款經典之作，以深綠如海的紙面為底，立體黃色構件如層巒疊嶂，以紙材塑形，精準呈現「山與谷」的幾何肌理。不同觀賞角度下，光影隨結構流轉，平面與立體邊界消融，每一次轉身都是全新視覺體驗。



這盞燈的魅力，在於晝夜雙重表情。白日無燈時，立體紙結構在自然光裏投下柔和陰影，如水墨留白，靜靜鋪陳空間層次；夜幕降臨，LED燈光透過和紙暈開，鮮明色彩與立體輪廓盡數綻放，光與紙對話，溫潤光線裹挾幾何美感，將房間包裹在寧靜氛圍中。



它不止是照明工具，更是日式光影美學的現代詮釋。半透明和紙承載溫潤質感，立體結構賦予平面層次，無論亮燈與否，都能以低調姿態融入生活，為空間注入詩意與溫柔。山本真帆以設計，讓紙、光、影自然共生，在簡約中見深邃，於靜謐裏藏山海，讓日本傳統美學，在日常裏綻放全新生命力。



林靜