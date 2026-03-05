Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 光與影的詩篇 | 紅棉樹下

紅棉樹下
紅棉樹下
林靜
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　日本設計向來以簡約為骨、詩意為魂，平面設計師山本真帆以POSTER LIGHT，將傳統美學DNA轉譯為當代燈飾語言，讓一張紙、一束光，成為空間裏靜默的藝術。

　　POSTER LIGHT正是這一風格的延伸，以手作和紙為媒，摒棄繁複雕飾，用最純粹的材質與光影，詮釋日式美學的本質之美。其中一款經典之作，以深綠如海的紙面為底，立體黃色構件如層巒疊嶂，以紙材塑形，精準呈現「山與谷」的幾何肌理。不同觀賞角度下，光影隨結構流轉，平面與立體邊界消融，每一次轉身都是全新視覺體驗。

　　這盞燈的魅力，在於晝夜雙重表情。白日無燈時，立體紙結構在自然光裏投下柔和陰影，如水墨留白，靜靜鋪陳空間層次；夜幕降臨，LED燈光透過和紙暈開，鮮明色彩與立體輪廓盡數綻放，光與紙對話，溫潤光線裹挾幾何美感，將房間包裹在寧靜氛圍中。

　　它不止是照明工具，更是日式光影美學的現代詮釋。半透明和紙承載溫潤質感，立體結構賦予平面層次，無論亮燈與否，都能以低調姿態融入生活，為空間注入詩意與溫柔。山本真帆以設計，讓紙、光、影自然共生，在簡約中見深邃，於靜謐裏藏山海，讓日本傳統美學，在日常裏綻放全新生命力。

林靜

最Hit
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
11小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
2小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
11小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心 「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
11小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
13小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
7小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
2小時前
前來接機的余先生。
伊朗局勢︱開戰後杜拜首班回港客機順利到埗 有家屬到場接機 : 好好彩搶到機票 !
社會
5小時前
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
黃文標驚爆疑患柏金遜症  出現手震及平衡欠佳迷失商場  《尋秦記》翻紅卻惹不幸：生死有命
06:20
黃文標驚爆疑患柏金遜症  出現手震及平衡欠佳迷失商場  《尋秦記》翻紅卻惹不幸：生死有命
影視圈
5小時前
更多文章
林靜 - 春節家宴 | 紅棉樹下
　　今天是元宵，農曆新年的慶祝正式告一段落，但我仍在回味朋友的新春家宴，一雙巧手，滿桌心意。 　　我們從冷盤開始。第一個「撈起」，五彩菜絲堆得高高的，大家舉筷撈呀撈，邊說着吉祥話，撈個風生水起，好玩極了。接着是幾道上海家鄉菜，熏魚帶淡煙燻香，烤麩吸飽了醬汁，涼拌黃瓜脆木耳爽花生香，都是樸實又耐吃的味道。 　　熱葷登場了，荔枝蝦球一端上來，全場哇哇聲，實在太美了！圓碌碌的蝦球裹着嫣紅脆衣
2026-03-03 02:00 HKT
紅棉樹下