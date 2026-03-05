李飛帆 - 當「跨代共融」成為品牌主軸 — 房協的長線佈局 | 企業熱話

近年企業談ESG，不再只是年度報告上的章節，而是關乎定位與未來方向的核心命題。真正的問題不在於「做了多少項目」，而是有沒有一條清晰主軸，貫穿不同業務與資源投放。



香港房屋協會（房協）最近正式啟動「跨代共融在房協」（InterGen@HS），表面看是一個社區計劃，但若把時間線拉長，其實更像一次品牌軸線的確立。



房協近年的多個項目，包括以「綜合發展模式」規劃的專用安置屋邨「樂嶺都匯」、乙明邨的跨代共融遊樂空間、「跨代『商』連．青年創業計劃」、即將於2027年開幕，以「建立跨代生活圈」為主題的商場「啟點」，並非零散項目，而是圍繞「跨代」這一核心概念鋪排。



這種鋪排，值得商界留意。



在市場環境轉變、人口老化加速的大前提下，傳統以單一客群劃分的思維正逐漸失效。銀髮市場、青年經濟、家庭消費，並非彼此割裂，而是存在大量交集。若能在空間設計與社區營運上創造「共場景」，便有機會同時連結多個群體，提升整體社區活力。



例如乙明邨項目，不只是增加康體設施，而是透過共創設計，讓居民參與塑造空間；青年創業計劃亦不止於提供商舖，而是要求把跨代理念融入商業構思。這反映一種策略思維，品牌價值不單靠宣傳建立，更透過制度設計與營運模式反覆體現。



更關鍵的是，這種做法將「社會使命」轉化為「發展框架」。當跨代共融成為核心理念，未來無論是房屋發展、屋邨翻新、商場策劃、租務組合，甚至物業管理服務，都可在同一敘事之下延伸，形成清晰而可辨識的品牌輪廓。



在競爭激烈、資源有限的環境裡，機構若能把社會趨勢轉化為長線策略，而非一次性回應，往往更具持續性影響。



從這個角度看，「跨代共融在房協」不只是一個計劃名稱，而是一種方向宣示，嘗試把人口結構變化，轉化為品牌進化的契機。



下一步，這種跨代整合模式如何在新發展項目中深化，將成為市場關注焦點。「樂嶺都匯」，正是一個值得拭目以待的最佳示範。