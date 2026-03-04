吳慧妍 - 超加工食物 | 營爆生活

近期大家應該經常聽到「超加工食物」這個術語。究竟它和我們慣常聽到的「加工食物」又有何分別呢？你又會是每天吃着「超加工食物」的一群嗎？



為減少這些術語的混淆，巴西研究人員於2009年建立了Nova分類系統，根據工業加工程度和目的對食品進行分類：



第一類：未加工或最少加工的食品。例如蔬菜、水果、肉類和意大利麵。這些食品可能經過清洗、乾燥、冷凍或真空包裝，但未添加任何成份。



第二類：經過加工的烹飪原料，包括油、奶油、糖或鹽。這些通常僅用於烹飪，不單獨使用。



第三類：加工食品。通過保存或烹調將第一類和第二類食品結合製成。例如罐裝沙甸魚、糖漬水果和鹽烤堅果。



第四類：超加工食品是由食品成份製成的工業配方。它們包括在烹飪中很少或根本不使用的添加劑如乳化劑、氫化油、合成色素、質地改良劑或增味劑。例如薯片、汽水、即食麵、糕點和大規模生產的麵包。



研究顯示，長期攝取過多超加工食品，增加肥胖症、二型糖尿病、心血管疾病及某些癌症風險。在日常生活中，大家應盡量選擇原型食物（如新鮮蔬果、全穀類、豆類、堅果、魚類及未經加工的肉類），並增加在家烹調的頻率。大家亦可透過多閱讀食品標籤，如成份表過長或包含難以辨認的化學名稱，通常代表加工程度較高，應減少購買。



吳慧妍