KellyChu - 兩款限定毛絨花慶恒地50周年 「Flower Market」3‧19中環海濱開店 | Executive日記

澳洲超寫實藝術家Cj Hendry將她創作的沉浸式「Flower Market」體驗首度帶到亞洲，將為香港藝術三月一連串大型文化及藝術盛事揭開序幕，同時作為恒基兆業地產50周年主要慶祝活動之一，於本月19日至22日假中環海濱舉行。每位到場訪客均可免費選取一朵毛絨花，體驗這次在獨一無二的城市綻放。



展覽展示26款奇趣的毛絨花作品，從永恆經典的玫瑰、向日葵及百合等，細膩捕捉花朵的質感與形態，延續Cj Hendry一貫的超寫實藝術語言。她在今次活動加入兩款專屬限定作品，分別是為慶祝恒基兆業地產50周年而特別創作的「Henderson Flower」，以及象徵香港精神並與集團旗艦商業地標The Henderson建築線條互相呼應的洋紫荊「Bauhinia」。



為了傳遞藝術走入大眾的理念，是次活動免費入場，每位訪客均可免費選取一朵毛絨花，及以每枝38港元購買各款毛絨花朵作為留念，打造屬於自己既真實又富有創意想像的夢幻花束。活動不止由製作方主辦，恒基兆業地產冠名贊助。所有入場人士必須透過活動網站進行預先登記，並憑電子門票方可入場。預約連結：https://flowermarkethk.com



KellyChu



