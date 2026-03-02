張諾 - 修道院與洋紫荊花 | 任意行

位於薄扶林的伯大尼修院的博物館，大概是香港最袖珍的博物館之一。它躲在演藝學院電影教學樓的底部，門口凹入，不留意便會錯過。不過八、九百呎的空間，像個地窖，又像酒窖，陳列着些許聖物、幾冊舊書、數件出土文物。然而，就在這方寸之間，薄扶林一百多年的歷史，竟層層疊疊地鋪展開來。



最教人驚喜的，是那朵洋紫荊的故事。1880年左右，伯大尼的神父在摩星嶺附近的海邊，首次發現了一株開着豔紫花朵的樹。那花形似蘭，葉如羊蹄，神父將它小心翼翼地移植到修院的園林裏，以插枝繁衍。後來，這些洋紫荊的後裔被送往香港動植物公園，1908年由植物學家正式定為新品種，並以熱愛植物的港督卜力夫婦命名。1965年，洋紫荊成了香港市花，爾後更棲息在特區的區徽上。誰能想到，一朵花的傳奇，竟始於修道院的泥土？



更鮮為人知的，是神父們對社會風氣的維護。1874年，一名富有的歐洲籍妓女，竟在士丹頓街的傳教會服務中心隔壁開起妓院。奧塞神父與同袍憤然，卻非只會祈禱－－他們尋求華民政務司襄助，派警員在妓院門外駐守，登記所有「男性訪客」的姓名。生意急跌，那女子只得賣屋遷走。這大概是香港史上最早的「掃黃」了。



走出博物館，陽光下的修院潔白如昔。正門上刻着福音的話：「主啊！你所愛的病了！」百年前，這是為遠東病苦傳教士而設的療養院；百年後，這份對人的關懷，早已化作洋紫荊花影，散落在香港的每個角落。



張諾