馮榕榕（Ruby） - 泰式時尚 | 榕榕細語

馮榕榕（Ruby）
6小時前
　　今個農曆新年假期，榕榕與家人一起飛了一趟泰國。我一如以往，行程表上預留幾個下午，專門留給「在地品牌探索」。對我來說，旅行從來不只是在百貨公司掃貨，而是透過本地設計、剪裁與用色，去感受一個城市的氣質——那種只有在地品牌才能說出的時尚語言。

　　提起亞洲潮流，很多人第一時間只想到日本、韓國，從小眾選物店到大品牌聯乘，每次去都行李箱爆滿而回。但其實泰國設計這幾年已悄悄「升級」，無論休閒運動服，還是鞋履配飾，都有一種鮮明的自我態度。

　　今次旅程我特別想講的，是兩個來自曼谷的品牌：鞋履品牌Mamacita，以及主打運動服的Peaches Active。兩者風格截然不同，但都代表着新一代泰國設計師的美學與企圖心。一個以亞熱帶風情的飾物鞋，為日常造型加上一點「度假戲劇感」；一個則以高性價比的運動服，重新詮釋亞洲女生身形與生活方式。

　　先說Mamacita，它是一個設計及生產都在泰國完成的鞋履品牌，專門做令人「一秒被鞋吸引」的高跟鞋與涼鞋。點進它們的Instagram，就會被滿屏的蝴蝶翅膀、立體花朵、金屬葉片所包圍，那種用色和造型很直白地在說：「今天請讓鞋子當主角。」品牌主打可替換裝飾設計，同一對鞋可換上不同造型的花、蝴蝶或閃石裝飾，變出截然不同的氣氛，既滿足女生「每天一雙新鞋」的願望，又比真正買十雙鞋來得實際。

　　更有趣的是，Mamacita提供度身訂造選項，從鞋跟高度、顏色、甚至鞋頭裝飾的款式，都可按個人喜好微調，因此不容易撞款，卻仍維持相對親民的價位。對於腳板寬或尺寸尷尬的女生來說，這種「半客製」服務尤其貼心。品牌亦支援國際寄送，運費合理，對香港、星馬等地顧客相當友善。這次在曼谷遇上它，我因為「新年不買鞋」這個傳統而忍手，但知道日後可以直接在網上落單、寄到香港，反而令這個發現變得更從容——有點像先談了一場愉快的戀愛，再慢慢決定哪一雙才是「真命天鞋」。

　　另一邊廂，Peaches Active則是我這幾年一直默默回購的泰國運動服品牌。在疫情期間，二十出頭的Prao創立了此一品牌，旨在造出既時尚又實穿的運動服，讓女生可以一套從瑜伽室穿到機場，再配上外套就變成第二天上班造型。品牌的核心，是將「運動服」變成真正的日常衣櫥，價位相對溫和，但布料有一定厚度與彈性，上身效果穩定，對於需要長時間穿着，或旅行時只想帶少量衣物的人來說，非常實際。

　　我大約在三年前第一次買Peaches Active的套裝，當時已經很驚訝它對亞洲身形的理解：肩位不會過闊、腰線略高，Legging在臀部和大腿位置都有足夠包覆感，又不會勒出多餘的「分割線」。這種剪裁上的細節，往往比任何「顯瘦宣傳語」來得真誠。品牌近年開始走向國際市場，在新加坡等地設網店，明顯不止滿足本地市場，而是把「泰國女生如何穿運動服」這件事，變成一種可輸出到全亞洲的生活態度。

