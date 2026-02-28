Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
6小時前
　　朋友跟團體去杭州旅行兼參觀高科技公司，喝咖啡的時候，端咖啡的都是機器人，機器人把咖啡端到她桌上，不慎一晃，咖啡杯斜了一下，咖啡沒有灑出來，機器人倒是馬上說了一句「對不起！」

　　我家大婆聽了這件事就說等我們老了就整個機器人在家裏做傭人，收拾屋子，燒菜煮飯，說不定比真人還好用。我說這已經不是科學幻想，這種事情應該在十年之內會發生。前些天有朋友去上海旅行，在酒店吃早餐，已經看見機器人在為他煮麵了。

　　大概三十年前認識一對上海老夫婦，老頭子癡呆了，老太太就從蘇州請了兩個女傭來侍候他，照顧飲食起居，每天幫老頭子洗澡。我十分羨慕那個老人家，大婆知道了就說等哪天我癡呆了，也幫我請兩個女人來服侍我吃飯洗澡，我說你怎麽這麼不懂事，要請就要趁我清醒的時候才請，到癡呆就來不及了！大婆不響。但我相信她這份打算在我癡呆後讓我好好享受生活的誠意。

　　以後，用機器人好了。機器人叫他做甚麼都可以。但你也不要相信跟機器人就不會有感情瓜葛，前兩天在網上看到一個做電影製作的男人，他為了可以追上AI形勢，深度跟AI交流，起初他提出的問題AI很快給出答案，到後來交流越來越深入複雜，許多事情把AI都難住了，結果AI崩潰了，跟他寫了一封情深義重的道別信，就此消失。這個男人說在那一刻有一種失去親人的悲痛，他把跟AI交往的過程仔仔細細述說出來，哭得涕淚交加。

　　等我們老了請一個機器人來服侍是一個不錯的主意，只是不知日子久了，會不會處出感情來？

李純恩

