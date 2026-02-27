黃詩詩 - 曼谷AQUA酒吧20周年派對 | 詩詩酒樂園

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃詩詩
3小時前
　　亞洲近年冒起很多得獎酒吧，泰國當然亦有不少超棒的得獎酒吧！多謝Anantara Siam Bangkok酒店邀請出席旗下AQUA Bangkok酒吧20周年派對。在曼谷能屹立20年還獲獎無數，實在相當有實力！酒吧既是露天但同時亦有冷氣，對住美麗的花園池景，相當特別！

　　為慶祝20周年，酒店全新推出雞尾酒單「Quill the Duck & the Secret Garden Bar」，由酒吧經理Ryan Dela Vega向大家介紹，概念以鴨仔於秘密花園的體驗，設計出8款特色雞尾酒，而大部分的雞尾酒都屬於低酒精的，符合現在客戶的口味，可以輕鬆享受杯中物。最估不到的是他們在派對中還設計了8個雞尾酒場景給我們打卡及了解每杯雞尾酒的特色，好有心思！我尤其喜歡Off the Duck's Back，以氈酒作基酒、加入秘魯聖木及抹茶等，充滿草本及土壤氣息，跟秘密花園很接近。另外亦喜歡Pomelo's Embrace，以Rum酒作基酒，加入柚子、泰式沙律糖漿、青檸及椰子奶等，十分清新及地道。

　　酒店還安排了我們試旗下的The Spice Market泰國菜及Guilty南美菜。前者泰國菜十分地道及精緻，我特別鍾意藍蟹泰式烘蛋，啖啖蟹肉鮮味，充滿蛋香，回味無窮。後者南美菜，海鮮拼盤及烤牛拼盤都相當有水準，大滿足！另外亦跟酒店去了遊覽湄南河的船河，中途還去了不同景點，包括參觀不同廟宇、喝咖啡、於河邊餵魚及吃地道泰國菜。去了泰國這麼多次，還是第一次坐小艇在湄南河遊玩，相當特別。有機會去曼谷的話，記得去試一試這間得獎特色酒吧啊！

葡萄酒及烈酒作家
酒評人及電視節目主持
黃詩詩

