張諾 - 成功司儀的語感 | 任意行

網上偶然看到內地播客人杰的婚禮主持片段，讓人留下深遠印象。他的聲線沉穩而厚重，聽起來格外舒服。說話沒有華麗的修辭，卻能把新人之間的小故事，優雅地娓娓道來，真摯動人。



人杰並非典型司儀。很多人認識他，是因為文化播客《大內密談》，他是創始主播「詹華」。正因為長年透過聲音與聽眾建立親密信任，他成功「破圈」，成為許多追求共鳴的年輕人心目中的理想婚禮見證人。他的客人，大多厭倦了千篇一律的客套話，渴望一點真誠的交流。



而他打動人心的秘密，或許就在於他最近分享的一個詞－－「語感」。那不是單純的說話技巧，而是一種「剛剛好」的狀態：音量剛剛好，語速剛剛好，咬字清晰卻放鬆剛剛好，內在的情感與外在的表達，也剛剛好地和諧一致。那是分寸，也是節奏。



婚禮上，他說話看似沒有劇本，但絕不是漫無目的。那些話，源於事前跟新人深度溝通之後，發自內心的理解與祝福。他不煽情，真摯的情感本來就不需要多餘的修飾，只需「剛剛好」地呈現。他將文學與音樂的素養內化成自己的底蘊，在適當的時候輕輕一露，便讓平凡的故事變得獨特，讓人如沐春風。



在這個充斥着表演與噪音的時代，人杰的「剛剛好」，是一種層次，也證明真正動人的說話，不在聲嘶力竭，而在於真誠，這道理放在日常溝通，也同樣受用。



張諾