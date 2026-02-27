郭志仁 - 財政預算 | 九宮格

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁
3小時前
生活 專欄
　　每個家庭都有各自的財政預算與理財邏輯，背後都是一套生活哲學。有人因結婚時機與資產不同而選擇獨立，有人因價值觀一致而追求透明整合。路徑各異，沒有對錯。

　　認識一對商界高級管理層夫婦，粗略估計兩人月薪均達數十萬。兩人平日生活已十分獨立，彼此從未過問對方的薪金。太太長駐成都工作，先生則留在香港，每月僅相聚數日。兩人都在擁有個人事業後結婚，各自早已置業，太太回港時，有時住在先生何文田的居所，有時同住她在淺水灣的豪宅，連一起供樓這個婚後課題也不用煩惱。 

　　另一對專業人士中產夫婦，則採取高度透明的模式。兩人設有聯名戶口，薪金每月自動轉帳入內，由老公統籌分配交租、投資、娛樂等開支。老婆用他的附屬信用卡，就連八達通自動增值亦以他名下信用卡扣數，老公就是家中的財政司長。

　　有趣的是，這兩對南轅北轍的夫婦彼此相識，每次相聚總免不了一場理財哲學辯論：「真係唔明白，點解你哋可以咁樣理財！」財政獨立一方認為，人總要保留一點安全感與自主空間，未必談及離婚那一步，但也不可能毫無保留攤開共享。反方則問，既然結了婚，就應該共同經營一個家庭，如果分得那麼清楚，倒不如同居？ 

　　所幸大家都是朋友，純粹交換觀點，並無半點火藥味。眾人舉杯，品嘗中產夫婦特意準備慶祝馬年的澳洲酒王Penfolds Grange Bin 95。成都工作那位女士呷了一口，眼尾一挑，隨口問：「呢支酒都係用聯名戶口買㗎？」四人相視大笑。

　　「到底真心相戀，仍願意仍願試，不理會這個世界，話你瘋話我癡。」葉蒨文、鄭秀文－－《談情說愛》

郭志仁

