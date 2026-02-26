楊立門 - 中東料理 | 慢活時代

我的一位表姐幾十年前遠嫁伊朗，已在那邊落地生根，亦早已習慣當地的飲食。她說伊朗本來是個物質富饒的國家，除了豬肉外，各種食材都不缺，因為南面有波斯海灣，北部也有裏海，是世界最大的內陸水體，所以水產也很豐富。不過當地的烹飪卻不敢恭維了，一般以牛、雞和羊肉為主，其中又以雞肉最普遍，通常是烤熟或用各種蔬菜來炆煮。一次她丈夫來香港和我們一眾表親聚會，下廚為我們弄了一道用香料醃製過的烤羊肉，味道還不錯。他說當地人很重視吃羊肉，通常在節慶日子才會吃的。



我最近到與伊朗只一水之隔的沙特阿拉伯旅遊，發覺兩地的飲食文化相約，一樣沒甚驚喜。雞肉果然是最主要的肉食，我逛超市見到凍櫃裏的凍雞是一捆十隻賣的，價錢很實惠。導遊安排我們到一間本地傳統餐廳，午飯是一種叫jareesh的蔬菜湯，和一整隻烤雞放在用黃色香料煮的米飯上。雞肉的肉質還可以，但調味不足，所以米飯比它好吃。第二天行程安排我們探望一個當地家庭並吃飯，招待我們的竟又是同一款雞飯和jareesh！在首都利雅得，除了在大商場，大街上的食肆不多，我們酒店附近有幾間大眾化餐室，有用麵皮卷着吃的kebab烤肉、用雞肉和蔬菜餡料的煎餅、和一種玉米片混合鷹咀豆，再澆上甜奶漿的甜點，價錢超平，味道還可以。



最近伊朗地區局勢緊張，戰爭如箭在弦，很替我的表姐一家擔心。幸好他們一個兒子在美國工作，聽說他們已避走到那邊去了，但望他們都能跨過這一關。



