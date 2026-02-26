潘雄威 - 你的牙肉健康嗎？ | 乳齒童時

牙肉的設計鬼斧神工，將口腔內的無菌區和污染區隔開。無菌區是牙腳、牙槽骨和黏膜下的軟組織；污染區就是口腔。



嬰兒自出娘胎那一刻，細菌就從周圍環境進駐口腔，附在黏膜和舌頭表面，但因數量有限，而舌頭在吸啜及吞嚥時不斷清理黏膜，口水的分泌也使細菌不能長時間停留在黏膜表面。當第一隻牙從牙槽骨穿破牙肉長出來的時候，細菌便會附在牙齒表面，若沒有好好清潔牙齒，牙肉邊緣的細菌就會對牙肉產生破壞。



發炎是牙肉受損害的第一個症狀，牙肉會變紅色，腫脹、發熱、疼痛，影響咀嚼及進食。有以上問題，你的牙肉就不算健康了。



初期發炎是可逆轉的，在這時候若將問題根源清走，即是牙菌膜，發炎就會減退和消失，牙肉會回復健康。若牙菌膜繼續長期留在牙肉邊緣，情況就會變成慢性牙周病，牙肉和牙槽骨會萎縮，這時牙肉就會有不可逆轉的破壞，你的牙肉就很不健康。



萎縮了的牙肉一般是不會自己長回原處，所以當牙肉收縮令牙腳外露或離開了牙腳變成牙周袋，牙周病已不是站在你門口這麼簡單，是已經入了你的家，細菌攻破了你的牙肉，污染了黏膜下的無菌區，破壞你的牙肉和牙槽骨。



瑰麗耀眼的鑽石要有堅固的托座爪鑲，晶瑩潔白的牙齒也要有健康結實的牙肉承托。要每天徹底清潔牙肉邊緣的牙齒表面，有任何牙肉發炎症狀或牙周病徵就要盡快看牙科醫生，接受治療，不要讓污染區的細菌進入無菌區，造成破壞。



潘雄威