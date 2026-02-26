KellyChu - 羅淑佩麥美娟紫裳亮相 力撐預算案強勁動力 | Executive日記

財政司司長陳茂波昨日專程佩戴紫色呔出席立法會會議，宣讀新年度預算案。佢周日預告今年預算案封面顏色係紫色，寓意在瞬息萬變嘅外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。昨日議會內一片紫氣，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟、房屋局局長何永賢等多位官員和議員，都穿紫色衣服撐場。



羅淑佩身穿紫色中式上衣華麗出場，上面繡有精緻花朵圖案，盡顯中華美學；麥美娟則穿一件紫色波點上衣，相當醒目。何永賢、運輸及物流局局長陳美寶，以及多位女議員如梁美芬、陳曼琪、葛珮帆、郭芙蓉、簡慧敏，都選擇穿紫色外套上陣。西九新動力梁文廣一件紫色背心屬男議員中最為搶眼，經民聯黃永威紫色呔及袋巾亦吸睛。



身兼全國人大常委嘅民建聯議員李慧琼當選新一屆立法會主席後，昨日第一次主持會議並無緊張，會議順利。而新年度預算案宣讀期間，醫療衛生界議員林哲玄看似疲累，頻打呵欠。佢會後就自己在會上小休向市民道歉，表示一來有點累，二來最近轉天氣「有少少感冒」，指作為議員應集中精神聽取預算案，又說「今晚返屋企都會再聽一次」。



KellyChu

