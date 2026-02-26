Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 羅淑佩麥美娟紫裳亮相 力撐預算案強勁動力 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
13小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

財政司司長陳茂波昨日專程佩戴紫色呔出席立法會會議，宣讀新年度預算案。佢周日預告今年預算案封面顏色係紫色，寓意在瞬息萬變嘅外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。昨日議會內一片紫氣，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟、房屋局局長何永賢等多位官員和議員，都穿紫色衣服撐場。

　　羅淑佩身穿紫色中式上衣華麗出場，上面繡有精緻花朵圖案，盡顯中華美學；麥美娟則穿一件紫色波點上衣，相當醒目。何永賢、運輸及物流局局長陳美寶，以及多位女議員如梁美芬、陳曼琪、葛珮帆、郭芙蓉、簡慧敏，都選擇穿紫色外套上陣。西九新動力梁文廣一件紫色背心屬男議員中最為搶眼，經民聯黃永威紫色呔及袋巾亦吸睛。

　　身兼全國人大常委嘅民建聯議員李慧琼當選新一屆立法會主席後，昨日第一次主持會議並無緊張，會議順利。而新年度預算案宣讀期間，醫療衛生界議員林哲玄看似疲累，頻打呵欠。佢會後就自己在會上小休向市民道歉，表示一來有點累，二來最近轉天氣「有少少感冒」，指作為議員應集中精神聽取預算案，又說「今晚返屋企都會再聽一次」。

KellyChu

羅淑佩穿紫色中式上衣，盡顯中華美學。
羅淑佩穿紫色中式上衣，盡顯中華美學。
最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前
更多文章
7-Eleven與兩大台灣品牌打造限定新品。
KellyChu - 7 - Eleven聯乘台灣兩品牌 打造多款限定甜點及特飲 | Executive日記
　　7-Eleven創意源源不絕，新一年自家品牌繼續推陳出新。7-SELECT、7CAFÉ及7仔食檔與兩大台灣人氣品牌－－以獨特茶飲聞名嘅「可不可熟成茶行」及嚴選天然蜂蜜嘅「蜜蜂工坊」攜手合作，打造一系列限定聯乘新品，包括多款蛋糕甜點和特飲，讓大家隨時隨地享受high tea嘅樂趣。 　　本次企劃焦點之一係由三大品牌聯乘打造出嘅「7-SELECT X 蜜蜂工坊 X 可不可熟成茶行蜂蜜吉士紅茶
13小時前
Executive日記