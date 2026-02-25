吳敏君 - 中醫内外兼治 破解反復爆瘡困擾 | 中大說中醫

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長暗瘡看似屬於普遍的小問題，然而情況若長期反覆發生，便有需要正視和及早對症下藥，防止進一步惡化。事實上，許多患者輾轉求醫，卻仍面臨舊瘡未消、新瘡又生的困擾，究竟中醫如何從根本調理這類反覆發作的皮膚問題？

文：吳敏君　圖：資料圖片

中西醫學分析成因

　　粉刺（暗瘡）可以說是年輕人貪靚的「大敵」，不僅會令皮膚顏色變成不均勻的鮮紅或暗紅，還會因為丘疹、膿腫而破壞皮膚的光滑度。嚴重者甚至會留下永久性疤痕。

‧中醫角度

1. 於中醫學上，稱暗瘡為「粉刺」，認為其成因與「血熱偏盛」密切相關。

2. 日常加上飲食不節、外邪侵襲或痰瘀互結，導致病情纏綿難癒。

3. 一般好發於面部、胸背等皮脂腺旺盛處，常見於青春期。

4. 成年人因壓力、荷爾蒙失調或飲食習慣不佳，也可能反覆發作。

‧西醫角度

1. 暗瘡是毛囊皮脂腺的慢性炎症。

2. 皮脂的淤積、毛囊內細菌、蟎蟲等微生物感染、內分泌因素等，都是暗瘡發病的主要因素。

3. 暗瘡的發病，同時亦與過食甜食、便秘、精神緊張、遺傳因素、氣候悶熱潮濕，使用化妝品及某些藥物等有關。

辨證分型調理

　　中醫治療強調「辨證分型」，針對不同體質給予個性化調理：

‧肺經風熱型粉刺

症狀：一般丘疹色紅，或有癢痛，或有膿皰，伴有口渴多飲，小便黃，大便乾結的症狀。

治理方法：宜清肺散熱潤燥，選用枇杷清肺飲加減。

‧腸胃濕熱型粉刺

症狀：皮疹一般紅腫疼痛，或有膿皰，皮膚油膩，或伴有口臭口氣、便秘等症狀。

治理方法：宜清熱利濕排膿，方藥選用茵陳蒿湯加減。

‧痰濕瘀滯引起粉刺

症狀：皮疹顏色暗紅，以結節、膿腫、囊腫、疤痕為主，病情反復難癒，伴有胃脹等不適。

治理方法：宜健脾化濕祛瘀，治療上選用二陳湯及桃紅四物湯加減。

配合針刺治療

　　除了傳統的中醫中藥內治方法，毫針針刺治療粉刺也有顯著的效果。針刺面部穴位如：四白、顴、下關等，可疏通經絡，調整陰陽，以達平衡油脂分泌，修復皮膚屏障的功效。

　　現代臨床研究顯示，毫針圍刺有軟堅散結、消腫排膿的功效，局部圍刺粉刺，可加速紅腫的消退及減少疤痕形成。同時，中醫師會根據患者的情況，配合遠端取穴，針刺身體上不同穴位，整體調理臟腑功能，預防粉刺的復發。如肺經風熱，加曲池、肺俞；腸胃濕熱加足三里、豐隆，月經不調加血海、三陰交等穴位。

改善飲食起居習慣

‧在飲食上，患者需要忌食辛辣刺激性食物。

‧少食油膩、甜食。

‧多進食新鮮蔬菜、水果。

‧多飲水、防止便秘、保持心情舒暢。

‧禁止用手擠壓粉刺，以免炎症擴散。

‧對於反覆「爆瘡」的患者，應當盡早採取積極正確的治療，以免疤痕形成。

香港中文大學
中醫學院專業顧問
吳敏君

 

