李居明 - 《粵劇特朗普4.0》 粵劇新浪潮來了！

李居明大師會客室
李居明大師會客室
李居明
11小時前
　　馬年賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》於沙田大會堂開鑼，連續四晚演出全院滿座，一票難求。很多年輕觀眾喜歡「特朗普」具有時事性的題材而來捧場，這是他們人生第一次走進戲院看粵劇，紛紛要與我合照，大排長龍。他們眼神中閃爍着對傳統藝術的新奇與熱情，讓我感受到一股強大的「粵劇新浪潮」真的來了！

　　長達四個小時的演出絕無冷場，全場掌聲笑聲不絕，觀眾評價「劇情豐富，意想不到」、「高水準的劇本、高水準的唱功、高水準的演出」、「不僅是劇本有戲，演員的唱功、音樂鑼鼓、燈光布景的全方位達到巔峰」。

　　劇本緊貼國際局勢，甚至在開場前也在「飛紙仔」，將最新鮮的熱話融入台詞中，年輕觀眾反應極快，全場爆笑，他們笑言：「比棟篤笑還要精彩！原來粵劇可以這麼幽默，這麼接地氣」。4.0版本最大驚喜，是邀請到「扮嘢天后」江欣燕，她一人分飾特朗普大女兒「伊萬卡」與「高市早苗」，一位是靚女，一位是醜婦。為了演活那位「全球最醜女首相」，欣欣不惜挑戰特技化妝，裝上誇張假下巴，由於換妝時間緊迫，要由四名化妝師、八隻手同時開工。欣欣很有喜劇天賦，盡顯搞笑才華，雖是首次踏台板唱粵劇，卻令人眼前一亮，贏得滿堂喝采。

　　由頭唱到尾的龍貫天一人分飾四角，展現深厚藝術造詣；陳咏儀、鄧美玲任何角色都切換自如，維妙維肖，令人難忘，還不忘提攜新人。這次加入粵劇新秀，有年輕丑生王郭啟輝演金正恩唱「馬腔」令觀眾聽出耳油。還有宋洪波、符樹旺、蘇鈺橋等精彩演出。感謝高潤權、高潤鴻的音樂設計和鑼鼓，當然最要感謝支持粵劇的觀眾。今年六月，西九戲曲中心《粵劇特朗普5.0》，四月公開發售！敬請期待！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

