小董 - 百年好合 | 輕鬆養生

近新年這段期間，市面上有特別多新鮮百合出售，不像以前用真空膠袋裝起來那種，而是一個大紙箱裏，內有滿滿的木糠碎料，要伸手下去翻一下，才找到一個一個「千層百合球」。



百合含有秋水仙鹼等多種生物鹼和蛋白質、脂肪、澱粉質、鈣、磷、鐵及維他命B1、B2、維他命C及胡蘿蔔素等物質，有良好的營養滋補功效。鮮品和乾品功效相同，都有潤肺止咳、寧心安神、美容養顏、滋陰養胃的功效。



新鮮百合適用於烹煮百合炒肉片、百合炒芹菜雞丁等，也可用於煲湯。不過煮久了容易溶化，因此，在湯品要煮好的倒數15至20分鐘，再將新鮮百合加入湯鍋，便可嘗到新鮮百合的肉。



選購新鮮百合時，要選體積較大的，瓣大而厚度均勻，顏色呈白色或微黃，不宜選有黑瓣的；底部如果泥土較多或較濕也不宜，因為這種有可能已經「爛心」，不可食用。



小董一有空便到街市逛逛，喜歡買一些有機、有益的新鮮食材來作藥膳料理，這天看到這可愛的百合球，看它沒有被漂染得雪白，拿來嗅了一嗅也無酸酸刺鼻的琉璜味道，個頭也沒有異常巨大，便買了回家，順道也買了一包海底椰肉，配上以下材料，補補肺氣、清清近幾天的濕熱：豬脊骨一條、無花果2粒、新鮮百合約30克、鮮海底椰肉一個、生熟薏米各15克、准山45克、白蓮子20克、姬松茸25克，先煲肉50分鐘，加入其他材料再煲1小時即可飲用！



新鮮百合有豐富的黏液質，滋陰養胃功效較好，適合烹製成各種菜餚，煮起來味道清淡、口感清爽，而乾百合則適合煲湯、煲糖水，較沒有苦澀味。



學貫中西的大愛中醫師博士

小董