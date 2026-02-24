KellyChu - 沿途美食饗客 冀推動鄉村旅遊 鄉議局申11月辦北都馬拉松 | Executive日記

新界鄉議局昨日在沙田鄉議局大樓舉行新春團拜活動，行政長官李家超、中聯辦副主任羅永綱、多名官員及立法會議員都有出席。鄉議局主席劉業強透露，正申請於今年11月舉辦北都馬拉松，賽道以單車徑為主，望減低對道路交通嘅影響，又指活動期間會有美食和飲品供應，期望藉此盛事帶動鄉村旅遊。



上月馬拉松賽事完結後，中國香港田徑總會說將成立小組，探討賽道設計及路線，擴大香港馬拉松賽事規模。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛建議田總可考慮延長比賽時間或分兩日舉行，其中一日在市中心，另一日在北部都會區，讓來自世界各地嘅跑手欣賞到香港郊野景象，達到宣傳效果。



適逢鄉議局成立一百周年，劉業強昨於新春團拜活動便提到，計劃首年北都馬拉松在今年11月舉行，預計可接受約1萬人參加，包括5000個全馬名額，及5000個一公里賽至半馬名額。路線由沙田鄉議局出發，跑到終點元朗新田，全程逾42公里。



他指，賽道會以單車徑為主，冀減少對居民影響，並正委託顧問公司研究，現時正向當局申請，相信可行性高。他期望能以「運動加文化」形式舉行，穿插新界文化特色。被問到會否如旅遊界議員江旻憓早前建議加入美食紅酒元素，他就話：「就係會搞呢啲，第一年試試先」、「好多唔同站有得食下嘢、飲下嘢呀」，期望每年舉辦，帶動鄉村旅遊。



KellyChu