譚紀豪 - 初五迎財神 | 無名指

初五迎財神，習俗繁瑣，講究甚多，卻很少有人告訴你財神是誰。錢財不嫌多，財神亦不止一個，既然有幾位，唯有給他們分類，或文或武都是正財神，較少人知道的是偏財神，掌管非固定薪資。



香港人最熟悉的莫過於武財神關羽，供奉關公必須面朝大門，擋煞避邪，招財進寶。關雲長之外的另一武財神是趙公明，又稱玄壇真君，其形象為黑臉濃鬚，騎乘黑虎，頭戴鐵冠，手執鐵鞭，廣東人說「玄壇咁嘅口面」，就是指其「黑口黑面」的模樣。趙公明還有另一個身份，作為神明守護百姓免於瘟疫。財神和瘟神有甚麼關係？我們這代人經歷過SARS和COVID，好像懂了。



相比凶神惡煞的武財神，文財神和顏悅色得多，尤其「商聖」范蠡更是笑容可掬，做生意嘛，最緊要和氣生財。范蠡三聚三散家財是無數人景仰的事蹟，商人羨慕他東山再起的能力，窮人希望財主都似他仗義疏財，所以范蠡亦是最得人心的財神爺。另一文財神比干主財富分配，但他管的是天下所有錢財，是項艱巨任務，其形象亦較為嚴肅。要做到公平公正就要「無心」，當初他就是直諫紂王被剖心而亡，從做官到做神都克盡己任。



正財神以外還有各路財神，說法不一，偏財神之中最有名是韓信，相傳他帶兵打仗時會設賭局提振士氣，亦發明了不少博弈工具，是名副其實的「賭神」。



有人說中國人貪錢，新年祝福一開口就是「恭喜發財」。我們不諱言喜歡錢，但明白君子愛財，取之有道。「富貴行善，貧苦安份」，是自古以來對錢財的態度。



譚紀豪