李純恩 - 中籤最好 | 好好過日子

李純恩
8小時前
　　年初二，兩個鄉紳去車公廟求籤，一個說是為香港求，一個說是為沙田求。前者求了個中籤，後者求了個下籤，不知信誰好。

　　這種事情現在已不過是新聞報道多一日話題而已，沒甚麼人真的會上心了。其實許多美其名曰「傳統」的事情都一樣，到時到候走個過場，讓那些喜歡出場面的人煞有介事一下，新聞記者也可以有個話題交差。

　　人生有三衰六旺，便如一個籤筒，裏面上中下籤齊備，隨着歲月搖動，筒裏的籤自然會一枝一枝跳出來，有時上上籤，有時下下籤，忽喜忽憂。若想安安穩穩過一世，那倒是最好每一次都跳一枝中籤出來。如果一輩子都是「中簽」，那日子才叫過得太平。

　　所謂上中下籤，也是比較而論，一個人的下籤，落在另一個人身上，或許已算中籤，反之，有的人的上籤，對另一些人來說，卻可能是下籤。社會環境也一樣，有的地方平安繁榮，有的地方炮火連天，若以籤論，前者的所謂下籤對於後者來說，或許已是天天的祈求。反之，給你上上籤也欲哭無淚。

　　運勢永遠是一條拋物線，有起必有落，有上必然有下，凡事極端了都令人吃不消，高處不勝寒，低處又太苦，可以身居中流則最是平穩。所以中籤最好，既不叫人亢奮，也不令人沮喪，日子過得安穩，人心最定。

李純恩

