何明新 - 馬年講馬 | 猛料阿Sir講古

歐洲郵票大國列支敦士登Liechtenstein率先於去年11月10日發行《中國十二生肖－－馬年》郵票，由香港大師靳埭強博士設計，採用水墨技法細部描繪山水、雲、瀑布、松柏，整體構成一個中文「馬」字，加上右下方一個形意馬圖的篆刻章。為2026丙午赤馬年打頭陣。



「馬照跑」是香港一個安定繁榮的指標，也是香港的特色，一個星期兩次賽馬是香港生活一部分，賽馬支援的慈善事業惠及每一位市民，所以很多人都樂意「鋪草皮」。



香港有兩個世界聞名的馬場，歷史悠久的跑馬地馬場和70年代填海興建的沙田馬場。有幸於不同年代都曾駐守這兩馬場所屬的警署，跑馬地和沙田警署，2008年當沙田分區指揮官時，更有機會處理「奧運馬術」保安工作。當「馬（場）更」是工作一部分，除此之外，隸屬機動部隊（藍帽子）時有更多機會當「馬更」，而「馬更」又分別有負責護送解款車到銀庫和馬場內外及中場Infield（俗稱「草根霸王」）人群管理等工作，而駐守交通部則需駕駛「鐵馬」同袍負責馬場外和周邊的交通管理，特別是開場前和準備散場時，如遇上特別事故和惡劣天氣，賽馬「腰斬」則需要緊急疏散，啟動預設的行動計劃。70、80年代當「馬更」，可算是優差，除有免費午餐和茶點供應外，每小隊更有同事穿便裝，做「反罪惡」巡邏工作，其實大部分時間都是替同事落注，照顧周到，間中也有所謂「馬房內幕貼士」，但一般都是「山埃」，那時有一句順口溜「贏粒糖，輸間廠」或「贏份寶燭，輸副棺木」，那時整個社會賭風甚盛，賭博是日常！



當年因藍帽子沒有女警，每次都要從警署派一名女同袍到馬場當值，除處理女性犯人外，最主要還是以防萬一，有懷孕女馬迷在馬場突然「作動」。



而香港馬場更是全世界獨有供奉「馬神」－－「伯樂先師」之傳統，據說「先師」來自昔日上海租界的跑馬場。我70年代在跑馬地駐守時，神龕設在桂芳街馬伕宿舍，後沙田馬場建成便搬到沙田及加建小廟。根據古籍，伯樂原名孫陽，春秋中期郜國（現今山東）人，為秦國以獨到眼光挑選戰馬立下赫赫戰功，被封為「伯樂將軍」，著有史上第一部相馬術學說《伯樂相馬經》，後世因而說「世有伯樂，然後有千里馬，千里馬常有，而伯樂不常有！」



在此祝大家馬年大吉，馬到功成和馬運亨通！



何明新

