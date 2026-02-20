Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家權 - 只有8個位的茶吧 | 好味大過天

梁家權
3小時前
生活 專欄
　　東京銀座新地標Ginza Six的高層食肆當中，很多都值得一試，年前在13樓「日本橋．鰻．伊勢定．蓮」吃了傳統做法的燒鰻魚，捧着滿腹驚喜出來，在同樓層發現一間相當有型格的酒吧「 Mixology Salon Tokyo」，何不飲一杯，店員卻說滿額了。「我們可以等啊！」反正樓下很多時尚名店，可以邊逛邊等。豈料店員不停致歉，請君改日再來。改日？明晚就走啦，可以改哪一天？

　　日前再來東京，甫抵埗便撲上去，也滿額。明白吧內只有6個位加店外兩個位，如果隨時walk-in都可以入座，即係拍烏蠅，好極有限？只得8個位，卻有至少3位有技藝的調酒師，老闆個算盤如何打得響，的確是旁觀者迷。作為過客，理咁多做乜，最緊要飲得杯落。於是第二天中午開店前趕來，終於可以如願，而且能坐在吧前－－坐在店外便看不到調酒師的工夫，沒看着調校，飲起來總不夠味兒。

　　說它是一間酒吧，不太正確，因為茶才是這酒吧最大的特色，將茶融入雞尾酒中。蒲慣蘭桂坊的潮人都應該同意，Cocktail是從大膽、玩味、冒險、創新中調配出來的，當中用茶的也不少，而銀座此酒吧做到更極致和專門。

　　第一次來，調酒師強力推介經典的Green Tea Fashioned，他一臉莊嚴地說，重點是京都來的抹茶，並且添一點黑糖、朱古力和香草精華，再選兩種威士忌，與濃香的抹茶搖勻，再注入已放了正方形巨大冰塊的雞尾酒杯中，然後必恭必敬輕放一小片金箔，儀式感相當重。有抹茶的經典味道，卻又超出甘香的茶韻，不愧是招牌雞尾酒。

