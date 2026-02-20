曾安業 - 零售業轉變催化劑 | 安業興邦

回望過去，疫情已悄然離去3年，但它對實體經濟帶來的變化明顯，零售業更是一個縮影。一如財政司司長陳茂波所言，香港零售業氣氛正逐步好轉，尤其在去年下半年，旅遊旺區人流回升，市道復甦跡象明顯。然而，隨着京東、阿里等中國內地大型網購平台進一步滲透香港市場，零售業的競爭壓力並未減少，特別是以超市為例，面對單價較低的日常消費品業務，如何轉型求變，成為業界當前的關鍵課題。



根據統計處的最新數據，2025年全年香港零售業銷貨價值按年上升1%，達3805億元，當中下半年更是全面回升。然而，超市行業的整體收入卻逆勢微跌0.6%。值得注意的是，統計處獨立公布的超市行業數據，由於收入下跌，2024年盈餘總額僅為6億5200萬元，按年大跌56%（這項數據有時間差，2025年數字仍未更新，但亦不樂觀）。自2015年統計處開始獨立統計相關數據以來，盈餘總額多維持在10多至20億元之間，即使最差的2023年也有14億元。這一跌幅反映了超市行業正面臨更嚴峻的挑戰。



這些數據主要反映定價較低的日常用品與生活雜貨零售情況，並未涵蓋百貨公司的高端超市。事實上，疫情期間市民消費模式加速轉變，網購的普及與提貨點的遍地開花，正逐漸侵蝕傳統實體零售的市場份額。過去，超市作為市民日常生活的基石，其穩定性曾被視為理所當然，但如今卻成為零售業競爭壓力最為集中的領域之一。



藉大數據作精準推銷



針對零售業的變化，特區政府早已着手推出相關措施應對。在去年度《財政預算案》中，便提出多項支持計劃，推動零售業數碼轉型與電商發展，例如「數碼轉型支援先導計劃」及「BUD專項基金」，為中小企提供資助，協助它們提升電商競爭力。同時，政府透過舉辦大型活動，吸引旅客與市民參與，為市道注入活力。期望今年的《財政預算案》延續相關支持政策，並進一步推動零售業的轉型升級。



然而，零售業當前面對的挑戰並非簡單的消費力問題，而是一場由消費模式改變所引發的結構性轉變。傳統零售模式需配合現代技術，以應對數碼化浪潮帶來的競爭壓力，因此單純派發消費券並不足以應對這些深層次的挑戰。



業界則需要加倍努力求變，積極探索創新的發展模式。例如，在零售渠道上，融合線上與線下的銷售方式，能讓商家更靈活地觸達顧客。此外，科技的應用亦是未來發展的重點。零售商可以利用大數據進行精準推銷，提升客戶體驗；同時，通過人工智能（AI）技術優化庫存管理與物流效率，降低營運成本，提升市場競爭力。



不過，在面對挑戰的同時，零售業也有了變革的契機。從數據顯示的零售業復甦勢頭可見，若能有效結合政府政策與業界努力，香港零售業有望從結構性轉型中找到新的生存空間。事實上，這不僅是市場競爭的需求，更是順應時代大勢的選擇。



未來的零售業發展，特別是定價較低的部分，核心競爭力將逐步從單純地段與人流，逐漸要在技術應用與人性化服務元素增加中找到平衡點。唯有擁抱變化、主動求變—識變、應變、求變，才能在這場零售業的變革浪潮中，立於不敗之地。透過政府與業界的雙重努力，香港零售業不僅能夠重新煥發活力，更能在全球市場上找到自己的新定位。



曾安業