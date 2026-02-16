七仙羽 - 屬龍者事業有吉星 逢凶化吉 | 七仙語

2026年屬龍運勢平穩，運勢先弱後強，無沖無合，屬「逢凶化吉」，是中規中矩之年。



工作有「八座」星提升地位，事業可望有進步，但要注意「天狗」、「吊客」與「血刃」凶星，防意外與血光之災。



整體運勢：



今年的凶星比較多吉星少，但是有「天解」這個星，所以就算遇到一些不好的事情，最終今年內都能給化解，所以先難後易。



事業上有吉星「八座」有利升職，但要應對「天解」帶來的先波折後化解的挑戰，今年整體財運排第九，以守為穩。今年需提防「血刃」血光之災、出行小心意外及女性帶來的困擾是非，保持低調，避免爭執遠離小人，保持退一步海闊天空的心態。



事業運：有「八座」吉星加持，今年工作有進步及升職加薪的機會，雖然上半年可能有樽頸或有一些的不順利，但下半年運勢逆轉，有貴人相助。不過，轉工或創業需三思，今年不容易找到好的工作。



財運：今年財運普普通通，排名第九，屬於平穩。如果打算投資，建議買一些比較安全、穩健的長線投資，不建議高風險投機。



感情運：今年感情運不是很順利，感情運平淡，有「寡宿」星影響，心境較孤獨，單身者可留意農曆四月及十月桃花月，有個小小的機會，希望能把握住，若已婚者，感情平穩。



健康運：由於犯「天狗」，代表意外或者交通的意外，也有可能受傷，所以今年出外旅遊要特別小心謹慎，必須要買保險或者盡量不要去長途旅行。另外也需注意金屬所傷或血光之災，包括小意外、手術、流血等。



化解建議：



屬龍者犯「天狗」凶星，象徵小人是非、血光破財與突發災禍。建議盡早進行「代拜天狗」儀式消災解難，並主動捐血或洗牙以應血光之災。此外，需防「吊客」、「天哭」等星導致家宅不寧及情緒不穩，宜提升防範意識，佩戴黑曜石等辟邪開運的聖物。人際方面小心女性帶來的困擾，與女性合夥生意須帳目分明，及多小心金錢的糾紛。



七仙羽