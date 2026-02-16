Executive日記 - 打造交響爵士樂新篇章 香港作曲家開拓「港式爵士」 | Executive日記

Kelly鍾意古典音樂，近日小妹特別留意到即將舉行嘅「交響爵士樂奇航」音樂會，心生好奇：爵士樂不是以自由即興見稱嗎？幾十人嘅交響樂團如何演奏爵士樂？於是找來策劃人、香港爵士小提琴手兼作曲家李健強（Kenneth）深入了解一下。



音樂會2月22日晚上7時半假西灣河文娛中心劇院舉行，將以爵士迷必定共鳴嘅組曲《公爵的奇航》揭幕，以艾靈頓公爵的經典〈In a Sentimental Mood〉起始，帶領觀眾飽覽公爵傳奇嘅一生。Kenneth仲邀來英國鬼才作曲家白舒文（Barak Schmool）親筆打造《世界一語》，從美國搖擺走到歐式爵士，再以南非城鎮爵士作結。原來Barak正是當紅爵士奇才Jacob Collier嘅老師，Kenneth笑言這位非洲音樂博士腦袋裏的音樂「瘋狂得很」，真的教我很期待他這首最新力作！



遊歷地球之後，Kenneth嘅《射手座》將飛得更遠，以縱橫星際宇宙，圓滿這趟音樂奇航。這首作品曾獲美國著名當代作曲家George Tsontakis驚歎「從未聽過這種聲音」，繼去年首演後再度登場，這次擴大了管弦編制，把古典音樂的磅礡與細密，與爵士樂嘅自由與即興緊密交融，看似互不相容，卻能彼此呼應，凝聚成嶄新而震撼的音樂，相信樂迷必沉醉其中。



從艾靈頓公爵的爵士經典旋律，到香港作曲家嘅原創作品，再到海外藝術家委託嘅世界首演，這場音樂會不僅是跨界的嘗試，更是文化嘅交融，孕育出別具一格嘅「港式爵士」－－既承載香港年輕人嘅創意與情感，也映照世界的廣度與深度。



李健強融合古典與爵士音樂。