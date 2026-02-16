張諾 - 玫瑰色的情歌長河 | 任意行

情人節之夜，當城中多數演藝團隊選擇休息，香港中樂團反其道而行－－他們不願讓愛情缺席，要用最溫婉的樂音，為有情人獻上一場情意綿綿的饗宴。這一夜，中環大會堂音樂廳座無虛席，滿場聽眾在樂聲中交織着屬於自己的愛情記憶。



藝術總監閻惠昌在音樂會攀上高潮時，捨棄慣用的指揮棒，身着一襲玫瑰紅長衫，手執嫣紅玫瑰，以花為棒，輕柔劃破音樂廳的空氣。這個充滿詩意的舉動，已然預示這將不是一場尋常音樂會－－樂團與聽眾之間那道無形的藩籬，在玫瑰的揮舞中被溫柔拆除。曲終之時，他將手中玫瑰拋向台下，剎那間，滿堂掌聲如潮水般湧起，台上台下的界線在這一刻消融，只剩下對愛情最原始的共鳴。



然而，真正將這個夜晚點石成金的，是遠道而來的著名歌伶方瓊。這位深耕於中國民族聲樂的藝術家，以其清純甜潤的嗓音，帶領聽眾穿越時光隧道。從上世紀二十年代的上海灘，到十里洋場的黃金歲月，再至南渡香港的老歌傳奇－－《天涯歌女》的婉轉、《明月千里寄相思》的綿長、《香格里拉》的夢幻、《何日君再來》的悵惘、《玫瑰玫瑰我愛你》的明媚、《我有一段情》的含蓄、《南屏晚鐘》的悠遠、《三年》的等待、《今宵多珍重》的叮嚀、《情人的眼淚》的酸楚，直至《不了情》的纏綿－－每一首都是時代的印記，每一句都是情感的結晶。



方瓊的演唱藝術，正在於她能以聲音為畫筆，描摹出不同時代的情感風景。她師承周小燕先生，融匯中西唱法，卻不炫技，不刻意，只是「因歌而唱，因情演歌」。那些三、四十年代的經典，在她的詮釋下，既不顯得過時陳舊，也不會刻意求新而失去原味，反而煥發出一種「時代的美感」－－既有歷史的厚度，又有當下的溫度。這份功力，非浸淫此道數十載者不能為。難怪內地媒體譽她為演唱上海老歌的「不二人選」。



閻惠昌與團隊棄尖沙咀文化中心而選中環大會堂，更是一步妙棋。這座見證香港逾半世紀變遷的歷史建築，其典雅氛圍與老歌的懷舊情懷相得益彰。音樂廳的木質牆面彷彿會呼吸，將方瓊的每一聲詠嘆都溫柔地包裹、傳遞。她每一次引吭，都是情感的釋放；每一句低迴，都是時代的嘆息。這些情歌在歷史的空間中迴盪，彷彿一條綿延不絕的愛情長河，將不同年代的有情人連結在一起。



張諾