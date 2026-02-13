麥華章 - People make the place | 玫瑰人生

常言「People make the place」，愚見認為，此至理名言放諸旅遊體驗更如是，早陣子的一個月南美洲之旅，我與女友便深深體驗到：景點名勝如何於添加人的因素後而變得更美、更有靈魂與內涵。



這趟南美遊主軸是12天由巴西里約熱內盧南下至阿根廷布宜諾斯艾利斯的郵輪之旅，原打算趁此行也去遊覽秘魯「天空之城」馬丘比丘，以及玻利維亞勝景「天空之鏡」，惜此兩名勝均位於高海拔山區，我因有心臟毛病，怕抵受不了高山反應，只好放棄，改去觀賞氣勢磅礡澎湃的世界最寬瀑布群伊瓜蘇大瀑布，造訪阿根廷著名葡萄酒產區門多薩、充滿古都情懷的智利首都聖地牙哥，以及色彩繽紛的臨海山城瓦爾帕萊索（Valparaíso）。



因擔心南美國家治安差，郵輪之旅以外的旅程，我們都委託旅行社度身設計，多得查小欣推介，我們覓得阿根廷信譽可靠兼服務妥當的旅行社Say Hueque，為我們在每地安排私家交通接送與導遊。就是這旅行社派來的高質素導遊，令我們行程倍添繽紛樂趣，例如帶我們觀賞伊瓜蘇瀑布的阿根廷導遊Francisco，雖不久前因火災家園盡毀，仍非常專業地提供體貼入微的服務；由藝術老師轉行過來的智利導遊Alex，帶我們暢遊滿街通巷都繪上藝術壁畫與街頭塗鴉的山城瓦爾帕萊索時，講解壁畫與塗鴉的含義令我們聽得津津有味。



旅行社知我們嗜美食，在我們遊瓦爾帕萊索時，特安排了一位智利烹飪女導師給我們上廚藝課，教烹調智利地道菜式，包括焗製國民美食餡餅Empanada，及以牛肉洋蔥碎為餡料的釀櫛瓜。我們學得智利廚藝之餘，還與靚女導師Fee Sharrschmidt交了朋友。這位單親媽咪出生於德國，自幼因家庭問題被母親帶到智利來，於困苦環境中長大自學成才，不但兼職烹飪導師，還是心靈治療師及創意演藝人，更難得她有顆善心，不時到中央菜市場收集菜檔賣剩準備棄掉的蔬菜瓜果，烹調成美食，分發給附近社區的窮苦人家享用！



麥華章