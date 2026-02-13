鄧達智 - 大地Q爆冷烏冬 | 智智樂GO

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　未算100% No Carb Diet（脫澱粉食療），但仍是誠心減免粥、粉、飯、麵、麵包及糕點甜品自我控制食療主義者；澱粉進食能控則控，能減則減。

　　老友記唐美人Cally出盡九牛二虎吃奶之力，一再催谷吃過幾次拉麵及雞白湯拉麵；背後老闆Serene Cheng孜孜不倦，不斷投資，不斷推陳出新，最新一波：從福崗空降「大地烏冬」，食材及調味品不在話下，連廚師領軍人物，亦從福崗請來，務求原汁原質原味。

　　那夜4人，點了一整桌各色大地名物，望店內人氣旺盛，窗外排隊人龍綿長至9時之後，際此香港飲食業寒冬，奇怪大地有啥Magic吸引大批仰慕者貼近？

　　烏冬於我，敬而遠之；純因早期吃過「爛」似一團麵粉的經驗，一次錯滿盤皆落索，自此見「烏冬」二字，立即掉頭走！如非Cally死拉死扯務必糾正在下對烏冬的錯覺，可能餘生決絕。

　　到底之前經驗犯了甚麼彌天大罪？一字「彈」，彈性全缺，跟最重要的麵質彈牙元素Al Dente絕緣！

　　上世紀某春寒料峭初春獨自京都賞櫻，銀閣寺下山，過哲學之道小運河，前面傳統混High-Tech「精進料理」素食店子，入內，來一客套餐；上桌始知主角冷烏冬，猶豫吃？還是不吃？但見麵條上置好幾片至愛柿子片；柿子配麵，為柿之愛，即管嘗嘗。

　　不吃猶自可，吃過留深痕；這之後更加不敢再碰烏冬，只怕打破唯一絕妙印象。

　　對生理能治百毒的後生人說來，「大地」特色美味無倫好大一塊炸透花式牛蒡Tempura不可不嘗，在下特別鍾情三角形透露陣陣酒香腐皮（壽司類，至愛亦是腐皮飯團）。歲月積累，不論自家廣東麵，四川麵還是日式中華料理拉麵；嘗過拉起燈下透明、吃落猶如意大利AA級Al Dente恰到好處Pasta－－QQ彈爆大地冷烏冬，從此排列至愛榜！

