黃詩詩 - 世一酒吧Bar Leone 聯乘LV期間限定酒吧 | 詩詩酒樂園

黃詩詩
2小時前
　　著名法國時裝品牌Louis Vuitton於銅鑼灣利園一期的旗艦店經翻新擴張後重開，並聯乘「世界最佳50酒吧」2025年榜首Bar Leone，由現在至2026年3月15日，開設期間限定「飲勝吧」（Yum Sing Bar）以賀重開。早前獲Bar Leone老闆Lorenzo Antinori邀請試這限定酒吧的雞尾酒，試了為這次聯乘的4款期間限定雞尾酒及1款無酒精雞尾酒。另外亦有不同的魚子醬套餐配雞尾酒，十分特別的體驗。

　　4款限定雞尾酒都各具特色，最適合打卡是Kir Royal雞尾酒，以載滿點點煙霧的玫瑰花伴隨雞尾酒一同送，充滿儀式感。以白中白香檳Ruinart Blanc de Blancs作基酒，加上紅莓利口酒，散發紫羅蘭花的香氣，很易入口，充滿果香及花香。另一款Lee Gardens Special雞尾酒，以氈酒作基酒，加入點點茅台酒、接骨木花、Campari、青瓜利口酒和梳打水等，具層次、清新而帶點茅台香氣，相當特別。喜歡Irish Coffee的朋友必定會喜歡Yum Sing Café，改以干邑作基酒，以本地沖泡咖啡配搭幼滑的鹹忌廉和芳香荳蔻，綿滑而散發咖啡及干邑香氣，十分易飲。另外還有Masa Margarita，以融入烤粟米的龍舌蘭酒、黑刺氈酒和青檸利口酒調製而成，充滿爆谷香氣的Margarita，味道複雜。如果要我只可選一杯雞尾酒，我會先選Masa Margarita，帶爆谷味的Margarita好特別。此外，酒吧供應香檳、汽水及咖啡等飲品。另外可點特別餐單上的套餐（Premium、Deluxe或Prestige套餐），價錢由700至1600元不等，可享用魚子醬、三文魚及龍蝦等美食及餐點。記得在Popup店完結前試試！Cheers！

葡萄酒及烈酒作家
酒評人及電視節目主持
黃詩詩

