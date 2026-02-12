KellyChu - 玩AR遊戲隨時贏365份巨無霸 麥當勞巨型新春花車中環站奔馳 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2小時前
　　就快農曆新年，Kelly昨日經過港鐵中環站同香港站間嘅通道，就發現超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道。麥當勞同小妹講，呢架以80年代分店設計裝置作藍本嘅特色花車，今年首度參加年初一旅發局主辦嘅「國泰新春國際匯演之夜」，𠵱家率先現身俾市民打卡留念！另外，麥當勞App推出全新AR遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，大送總值超過500萬嘅獎品，包括超級大獎「免費365份巨無霸套餐」！

　　麥當勞App即日起，首度推出全新AR主題遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，玩法好簡單，參加者只需打開麥當勞App指定活動版面，並喺指定地點，成功捕捉花車、花車影片或圖片，即可參加抽獎贏取禮物。每次成功捕捉麥當勞花車，可獲得一次抽獎機會。每位麥當勞App用戶，每日最多可參與5次抽獎，有機會贏取不同獎品，包括超級大獎「免費365份巨無霸套餐」、免費中汽水、免費新地筒、免費熱朱古力、免費蘋果批、免費熱即磨黑咖啡（細）、麥當勞特別新春手機桌布，以及指定超值套餐優惠券。參與遊戲次數越多，中獎機會越大！

麥當勞花車今年首度參加「國泰新春國際匯演之夜」。
