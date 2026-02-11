KellyChu - 用「登機易」完成手續 試網店「隨行隨買」服務 國際級歌手王嘉爾帶路遊香港機場 | Executive日記

飛勻全世界，都係香港機場最好！國際級歌手王嘉爾（Jackson Wang）最近同香港國際機場首度合作，化身醒目旅客，喺宣傳片入面帶大家遊勻成個機場，示範點樣又有型又輕鬆咁上機。搵到Jackson咁國際化嘅面孔嚟宣傳，真係好襯香港國際機場作為全球至愛首選嘅形象！



宣傳片入面，Jackson親身示範點樣利用機場嘅便利設施，例如手機預辦特快行李託運、「登機易」免卻重複出示證件手續等，輕鬆快捷咁完成登機手續，展現咗香港機場嘅世界級效率。



入咗禁區，Jackson嘅行程更加精彩。除咗周圍探索唔同嘅餐廳同名牌商店，佢仲試埋網上商店「隨行隨買」服務，戰利品直接送到登機閘口。趁有時間，Jackson仲停低欣賞機場嘅現場表演，大讚「喺香港國際機場，就係所有嘅時間都用得啱啱好」、「每分每秒都追求最好，無時無刻都咁有效率」。



佢仲話，機場同大灣區無縫連接，無論搭船、轉車定自駕，來往各城市都好方便。難怪Jackson雖然經常全世界周圍飛，但香港國際機場都仍然係佢嘅最愛！見到Jackson咁享受，Kelly都心郁郁想飛返轉，親身體驗下佢口中嘅頂級服務！下次大家出trip，記住早少少去機場，學Jackson咁玩盡每一分鐘喇！



KellyChu